Nhóm tài chính dẫn dắt, VN-Index đảo chiều tăng hơn 16 điểm

Lực cầu gia tăng mạnh trong phiên chiều, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu tài chính-ngân hàng, đã giúp thị trường chứng khoán đảo chiều ngoạn mục, với VN-Index tăng hơn 16 điểm khi kết phiên 6/5.

Kết thúc phiên giao dịch 6/5, VN-Index tăng 16,35 điểm lên 1.891,2 điểm; HNX-Index tăng 1,04 điểm lên 248,46 điểm.

Thị trường nghiêng về bên mua với 439 mã tăng, 302 mã giảm. Rổ VN30 ghi nhận 24 mã tăng, chỉ 3 mã giảm và 3 mã đứng giá, cho thấy tâm lý nhà đầu tư được cải thiện đáng kể.

Thanh khoản toàn thị trường tăng so với phiên trước. Trên HOSE, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 788 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 21.700 tỷ đồng. Sàn HNX ghi nhận hơn 52,1 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị đạt hơn 992 tỷ đồng.

Diễn biến tích cực tập trung trong phiên chiều khi lực mua gia tăng mạnh, giúp VN-Index đảo chiều tăng nhanh và duy trì đà đi lên đến cuối phiên. Các cổ phiếu ngân hàng đóng vai trò trụ đỡ chính, với VCB, STB, TCB và LPB đóng góp hơn 3,7 điểm cho chỉ số. Ngược lại, áp lực điều chỉnh từ một số mã như MCH, FPT, NVL và VHM khiến VN-Index bị thu hẹp phần nào đà tăng.

Trên sàn HNX, chỉ số cũng duy trì sắc xanh nhờ lực kéo từ các cổ phiếu chứng khoán và bất động sản như SHS (tăng 4,79%), NVB (tăng 1,89%), MBS (tăng 2,6%) và CEO (tăng 2,34%).

Xét theo nhóm ngành, tài chính là điểm sáng nổi bật khi tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 1,39%. Nhiều cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng bứt phá như HCM (tăng 6,95%), VIX (tăng 6,99%), VCB (tăng 1%), TCB (tăng 1,8%), LPB (tăng 2,7%) và ACB (tăng 2,21%).

Theo sau là nhóm tiện ích (tăng 1,32%) và tiêu dùng không thiết yếu (tăng 1,23%), với các mã tăng đáng chú ý như GAS (tăng 1,93%), POW (tăng 5,13%), REE (tăng 1,15%), MWG (tăng 1,42%) và PNJ (tăng 0,89%).

Ở chiều ngược lại, nhóm dịch vụ truyền thông giảm mạnh nhất thị trường (giảm 1,18%), với các mã như VGI (giảm 1,57%), FOX (giảm 0,76%), ODE (giảm 0,22%) và GLT (giảm 0,61%) đồng loạt điều chỉnh.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối này tiếp tục bán ròng mạnh trên HOSE với giá trị hơn 1.102 tỷ đồng, tập trung ở các mã FPT (453,35 tỷ đồng), ACB (213,21 tỷ đồng), HPG (212,12 tỷ đồng) và VIC (186,88 tỷ đồng). Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 2,2 tỷ đồng, chủ yếu tại CEO (12,14 tỷ đồng), SHS (10,3 tỷ đồng), IDC (2,41 tỷ đồng) và DXP (2,33 tỷ đồng).

Đà tăng lan tỏa cùng sự cải thiện của thanh khoản cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường; trong đó, nhóm tài chính tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt./.

