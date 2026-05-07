Chứng khoán ngày 7/5: VN-Index lập đỉnh lịch sử, tăng 17,81 điểm

VN-Index kết thúc phiên 7/5 tại 1.909,01 điểm, tăng 17,81 điểm và thiết lập mức đóng cửa cao nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam, vượt qua kỷ lục 1.902,93 hồi đầu năm.

Đáng chú ý, chỉ số có lúc tiến sát 1.925, con số chưa từng có trong lịch sử.

Trong phiên lịch sử, thị trường ghi nhận 333 mã cổ phiếu tăng giá, đặc biệt có đến 26 mã tăng trần, nổi bật là VHM, STB và bộ đôi GEX, GEE tiếp nối các diễn biến tích cực trong phiên sáng.

Nhìn vào top 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất lên VN-Index hôm nay, VHM dẫn đầu với 9,78 điểm mang về, trong khi STB đóng góp 2,05 điểm, GEE 0,66 điểm và GEX 0,42 điểm.

Danh sách cũng ghi dấu ấn của VIC với 7,53 điểm, LPB 1,18 điểm, HDB 0,99 điểm hay MSN 0,87 điểm.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản hoàn toàn vượt trội với mức tăng lên đến 2,51%. Dù vậy, ngoại trừ VIC và VHM, đa số cổ phiếu trong ngành đóng cửa trong sắc đỏ, đáng chú ý là NVL giảm 3,5%, DXG giảm 2,22%, DIG giảm 1,89%, CEO giảm 1,71%.

Đây cũng là thực tế diễn ra trên toàn thị trường, bởi 378 mã giảm giá hôm nay là nhiều hơn số lượng mã tăng giá; trong đó, thị trường chứng kiến 15 mã giảm kịch sàn, tiêu biểu nhất là CTD với cú lao dốc trong phiên chiều.

Trên nhiều nhóm ngành chủ chốt khác, sắc đỏ không hề kém cạnh sắc xanh, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Điển hình tại nhóm tài chính, chỉ ngân hàng tăng điểm trong khi cả chứng khoán và bảo hiểm đều đi lùi.

Nói đến giảm điểm không thể bỏ qua ngành năng lượng. Với việc đi lùi 3,71%, năng lượng trở thành nhóm giảm mạnh nhất thị trường.

Hàng loạt cổ phiếu như BSR giảm 4,49%, PLX giảm 3,33%, PVS giảm 3,23%, PVD giảm 2,77%, OIL giảm 2,72%, PVT giảm 4,89%... sau khi chịu áp lực từ tin tức giá dầu giảm mạnh.

Trên HNX, kết quả trái chiều khi HNX-Index giảm 0,7 điểm về 247,76 trong khi UPCOM-Index tăng 0,53 điểm lên 128,18.

Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 31.700 tỷ đồng, riêng VN-Index quay trở lại quy mô hơn 30.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, khối ngoại giao dịch sôi động ở cả hai chiều, với giá trị mua vào hơn 3.539 tỷ đồng và bán ra gần 3.852 tỷ đồng, chung cuộc bán ròng hơn 312 tỷ đồng.

Đây đã là phiên bán ròng thứ 11 liên tiếp, sức ép hôm nay chủ đạo đến từ FPT và ACB bị bán ròng gần 373 tỷ đồng và gần 297 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu đứng sau như KDH (gần 119 tỷ đồng), BSR (hơn 99 tỷ đồng).

Ở chiều mua ròng, MSN dẫn đầu với quy mô hơn 376 tỷ đồng, tiếp theo là GEX hơn 144 tỷ đồng, VHM gần 111 tỷ đồng, POW hơn 109 tỷ đồng./.

