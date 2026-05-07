Chứng khoán châu Á tăng mạnh nhờ kỳ vọng vào thỏa thuận Mỹ-Iran

Thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận phiên tăng điểm mạnh chiều 7/5, trong đó dẫn đầu là chỉ số Nikkei 225 của sàn Tokyo khi tăng 5,6% lên mức cao mới 62.833,84 điểm vào cuối phiên. Trong phiên này chỉ số Nikkei 225 có lúc vượt ngưỡng 63.000 điểm.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng tiếp nối đà tăng mạnh từ đầu phiên sáng để chốt phiên ở đỉnh lịch sử 7.490,05 điểm, tăng 105,49 điểm (1,43%) so với cuối phiên trước.

Chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,6% lên 26.626,28 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,5% lên 4.180,09 điểm.

Nhà đầu tư lạc quan nhờ khả năng xung đột Mỹ-Iran sắp kết thúc và eo biển Hormuz sớm được mở lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo một thỏa thuận đang “rất gần”, trong khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ hy vọng vào kết quả tích cực, dù Iran vẫn thận trọng khi xem xét đề xuất.

Giá dầu Brent và WTI giảm hơn 2%, xuống dưới 100 USD/thùng, giúp hạ nhiệt lo ngại lạm phát. Cổ phiếu công nghệ cũng tăng mạnh, với cổ phiếu của SoftBank tăng hơn 18% và giá trị vốn hóa thị trường của Samsung Electronics vượt 1.000 tỷ USD nhờ dòng vốn đổ vào AI.

Chuyên gia Stephen Innes từ SPI Asset Management nhận định: “Đây là phiên hiếm hoi khi các yếu tố vĩ mô đều thuận lợi: giá dầu giảm, giá vàng tăng, USD giảm và chứng khoán bùng nổ. Hy vọng hòa bình và cơn sốt AI đã thổi bùng đà tăng tài sản rủi ro."

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 7/5 chỉ số VN-Index tăng 17,81 điểm (0,94%) lên 1.909,01 điểm, HNX-Index giảm 0,70 điểm (0,28%) xuống 247,76 điểm./.

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 7/5, khối ngoại giao dịch sôi động ở cả hai chiều, với giá trị mua vào hơn 3.539 tỷ đồng và bán ra gần 3.852 tỷ đồng, chung cuộc bán ròng hơn 312 tỷ đồng.