Chứng khoán Mỹ: Cơn sốt AI lấn át bế tắc trong đàm phán Mỹ-Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong phiên giao dịch 11/5, nhờ tâm lý lạc quan về trí tuệ nhân tạo (AI), dù sức nóng từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh đang hạ nhiệt và giá dầu thô tăng cao làm dấy lên lo ngại về lạm phát, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc.

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều đồng loạt tăng điểm, trong đó S&P 500 và Nasdaq tiếp tục thiết lập các mức đóng cửa cao kỷ lục.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 95,31 điểm, hay 0,19%, lên 49.704,47 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 13,91 điểm, hay 0,19%, lên 7.412,84 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 27,05 điểm, hay 0,10%, lên 26.274,13 điểm.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn tỏ ra vượt trội so với các ngành khá, với chỉ số bán dẫn PHLX tăng mạnh 2,6%, cho thấy làn sóng đầu tư vào AI vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông Ross Mayfield, chuyên gia phân tích chiến lược đầu tư tại Baird, nhận định rằng cơn sốt cổ phiếu bán dẫn và hạ tầng AI hiện đã tự tạo ra một quỹ đạo riêng, và dường như không còn chịu tác động từ các tin tức hay thông báo thông thường của thị trường nữa.

Trong khi đó, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 đang dần khép lại với 440 công ty trong nhóm S&P 500 đã công bố số liệu. Theo dữ liệu từ LSEG IBES, có tới 83% trong số này đạt kết quả vượt kỳ vọng.

Khi mùa báo cáo tài chính dần đi qua, tâm điểm của thị trường đang quay trở lại với các yếu tố kinh tế vĩ mô và địa chính trị. Việc Tổng thống Donald Trump bác bỏ phản hồi của phía Iran đối với đề xuất hòa bình từ Mỹ đã khiến giá dầu thô tăng vọt. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc xung đột kéo dài sẽ tiếp tục gây áp lực lên lạm phát, đặc biệt là giá xăng.

Trước tình hình đó, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các chỉ số kinh tế của Mỹ được công bố trong tuần này, đặc biệt là Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) và doanh số bán lẻ.

Các dữ liệu này sẽ giúp xác định liệu sự gia tăng liên tục của giá năng lượng có đang lan rộng thành lạm phát trên diện rộng hoặc gây ảnh hưởng đến chi tiêu tiêu dùng hay không. Ngoài ra, chỉ số giá sản xuất và sản lượng công nghiệp cũng là những thông tin quan trọng được công bố trong tuần này.

Một diễn biến đáng chú ý nữa là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Cuộc hội đàm sẽ bao gồm nhiều vấn đề trọng tâm như cuộc chiến tại Iran, thương mại, AI và khả năng gia hạn thỏa thuận quan trọng về khoáng sản đất hiếm.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên 11/5, chỉ số VN-Index giảm 19,87 điểm xuống 1.895,50 điểm. Ngược chiều, chỉ số HNX-Index tăng 1,57 điểm lên 248,06 điểm./.

Áp lực bán tăng mạnh trên thị trường, VN-Index mất mốc 1.900 điểm Kết thúc phiên giao dịch 11/5, VN-Index giảm 19,87 điểm xuống 1.895,50 điểm; khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 870 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 25.400 tỷ đồng.