Phố Wall lập đỉnh kỷ lục sau khi Nga-Ukraine nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại một tuần giao dịch thăng hoa, đưa các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite vươn lên các mức cao kỷ lục mới trong phiên cuối tuần 8/5.

Một thông tin đáng chú ý trong ngày 8/5 là Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Ukraine và Nga đã nhất trí thực hiện một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày bắt đầu từ ngày 9/5.

Bất chấp bóng đen từ cuộc xung đột Mỹ-Iran và những lo ngại về lạm phát do giá năng lượng, sức mạnh của thị trường lao động cùng với làn sóng bùng nổ lợi nhuận từ các gã khổng lồ công nghệ đã trở thành bệ phóng vững chắc cho Phố Wall.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/5, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,84% lên mức 7.398,93 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite bứt phá 1,71% lên 26.247,08 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones nhích nhẹ 0,02%, đóng cửa ở mức 49.609,16 điểm.

Tính chung cả tuần, các chỉ số chủ chốt của Mỹ đã ghi nhận những mức tăng ấn tượng.

Báo cáo tài chính tích cực từ nhóm công nghệ đã giúp Nasdaq nhảy vọt 4,5%, trong khi S&P 500 tăng 2,3%. Đây là tuần tăng điểm thứ sáu liên tiếp của cả hai chỉ số này, đánh dấu chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2024. Chỉ số Dow Jones có phần chững lại với mức tăng 0,2% trong tuần.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, S&P 500 đã tăng 8% trong khi Nasdaq tăng tới 13%.

Những động lực chính

Động lực chính thúc đẩy thị trường băng băng tiến về phía trước chính là mùa báo cáo lợi nhuận quý I mạnh mẽ nhất trong hơn bốn năm qua.

Theo dữ liệu từ công ty dịch vụ tài chính LSEG IBES, lợi nhuận của các công ty thuộc S&P 500 đang trên đà tăng gần 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trong số 440 doanh nghiệp đã công bố báo cáo, có tới 83% vượt kỳ vọng của những nhà phân tích, bỏ xa mức trung bình dài hạn là 67%.

Cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là động lực lớn của đợt phục hồi này. Các khoản chi tiêu khổng lồ để xây dựng trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI đã mang lại khoản lợi nhuận kếch xù cho nhiều ngành công nghiệp.

Ông Mark Hackett, chuyên gia tại công ty dịch vụ tài chính Nationwide, nhận định dù nhiều người vẫn hoài nghi về đà tăng chỉ tập trung vào một số nhóm ngành hẹp như bán dẫn, nhưng chính động lực mạnh mẽ từ nhóm này đã trở thành lực lượng thống trị đẩy thị trường lên cao.

Sự kiên cường của Phố Wall càng được củng cố khi báo cáo việc làm tháng 4/2026 cho thấy các nhà tuyển dụng Mỹ tiếp tục bổ sung thêm việc làm tháng thứ hai liên tiếp. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định ở mức 4,3%.

Chuyên gia Rob Williams, chiến lược gia đầu tư trưởng tại công ty tư vấn Sage Advisory Services, gọi đây là "một nền kinh tế khó bị phá vỡ,'' được thúc đẩy bởi năng suất, chi tiêu và hiệu ứng của cải từ người tiêu dùng.

Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn màu hồng. Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong những tuần gần đây đã rơi xuống mức thấp kỷ lục mới do lo ngại lạm phát bào mòn nguồn tài chính của người tiêu dùng. Giá xăng trung bình trên toàn quốc đã vượt 4,50 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) lần đầu tiên kể từ tháng 7/2022 do hệ lụy từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Sự vững vàng của thị trường lao động cộng hưởng với rủi ro lạm phát từ cú sốc năng lượng đã dập tắt những kỳ vọng cuối cùng về việc nới lỏng tiền tệ. Giới giao dịch hiện dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,50-3,75% cho đến cuối năm nay.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tìm kiếm định hướng trong tuần tới

Bước sang tuần tới, thị trường sẽ chuyển sự chú ý sang các dữ liệu kinh tế quan trọng, diễn biến cuộc xung đột tại Trung Đông và cuộc gặp cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tâm điểm của giới đầu tư sẽ đổ dồn vào báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tư công bố vào ngày 12/5.

Theo khảo sát của hãng tin Reuters, CPI dự kiến tăng 0,6%, sau khi đã tăng 0,9% trong tháng 3/2026. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thị trường sẽ tập trung soi xét kỹ CPI cốt lõi (không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm) để tìm kiếm manh mối về xu hướng lạm phát cơ bản.

Bà Kristina Hooper, chiến lược gia thị trường trưởng tại công ty dịch vụ đầu tư Man Group, cảnh báo nếu CPI lõi cao hơn đáng kể, đó sẽ là một vấn đề rất đáng lo ngại đối với thị trường. Các báo cáo về Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) vào ngày 13/5 và doanh số bán lẻ vào ngày 14/5 cũng sẽ cung cấp thêm góc nhìn về tác động của chi phí năng lượng đến thói quen chi tiêu.

Về mặt địa chính trị, nhà đầu tư đang theo sát những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột Mỹ-Iran. Tờ Wall Street Journal đưa tin Washington và Tehran đang làm việc qua các trung gian để xây dựng một biên bản ghi nhớ nhằm thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán kết thúc chiến sự, bất chấp những cuộc đụng độ lẻ tẻ tại eo biển Hormuz.

Các nhà quan sát nhấn mạnh tiến trình giải quyết xung đột - đặc biệt là việc mở cửa trở lại tuyến hàng hải huyết mạch Hormuz, sẽ là ưu tiên hàng đầu của giới đầu tư.

Cuối cùng, cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào cuối tuần tới cũng sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư ở Phố Wall.

Thị trường kỳ vọng hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề công nghệ, khả năng tiếp cận đất hiếm cũng như những khía cạnh liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông, những yếu tố có thể định hình lại cục diện thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu./.

VN-Index áp sát đỉnh lịch sử 1.918 điểm trong bối cảnh "xanh vỏ đỏ lòng" Diễn biến tuần qua cho thấy bản chất của đợt tăng giá lần này không xuất phát từ việc dòng tiền toàn thị trường mạnh lên mà chủ yếu do sự điều tiết từ các cổ phiếu trụ cột.