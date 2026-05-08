Ngóng chờ diễn biến đàm phán Mỹ-Iran, chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 7/5 đồng loạt giảm điểm, với cổ phiếu của Intel và các nhà sản xuất chip khác giảm sau đợt tăng giá gần đây, trong khi sự không chắc chắn xung quanh các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran gây sức ép lên thị trường chung.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,38%, xuống 7.337,11 điểm, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,13%, xuống 25.806,20 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 0,63%, xuống 49.596,97 điểm.

Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của Arm Holdings giảm mạnh do lo ngại về khả năng công ty đảm bảo đủ nguồn cung cho chip AI mới của mình, lấn át những tác động tích cực từ dự báo lợi nhuận khả quan. Trong khi đó, giá cổ phiếu của cả Intel và Advanced Micro Devices đều giảm khoảng 3%, mất đi một phần mức tăng đạt được hồi đầu tuần. Chỉ số chip PHLX giảm 2,7%, thu hẹp mức tăng từ đầu quý xuống còn 47%.

Đợt tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đã đưa các chỉ số chứng khoán Mỹ lên mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây khi các nhà đầu tư hào hứng với những dấu hiệu cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với AI và một mùa báo cáo lợi nhuận khả quan.

Các công ty thuộc chỉ số S&P 500 đang trên đà đạt mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất trong hơn 4 năm.

Các chỉ số kinh tế lạc quan trong những tuần gần đây cũng đã giúp xoa dịu những lo ngại về nền kinh tế. Số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tuần trước.

Sau báo cáo việc làm tư nhân mạnh mẽ được công bố ngày 6/5, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp toàn diện hơn được công bố ngày 8/5, với dự báo số việc làm sẽ tăng 62.000 trong tháng 4/2026, sau khi tăng 178.000 trong tháng 3/2026.

Các nhà giao dịch tiếp tục nhận định Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất ổn định đến cuối năm nhờ thị trường lao động ổn định và giá năng lượng tăng cao.

Về tình hình Trung Đông, theo các nguồn tin và quan chức, Mỹ và Iran đang tiến gần đến một thỏa thuận tạm thời để chấm dứt xung đột, với việc Iran đang xem xét một đề xuất nhằm ngừng giao tranh nhưng vẫn để ngỏ những vấn đề gây tranh cãi nhất.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 7/5, chỉ số VN-Index tăng 17,81 điểm (0,94%) lên 1.909,01 điểm, HNX-Index giảm 0,70 điểm (0,28%) xuống 247,76 điểm./.

