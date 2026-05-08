Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng năm 2026: Thanh âm sâu lắng của thành phố Cảng

Chuỗi hoạt động Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng năm 2026 kéo dài từ cuối tháng Ba đến hết tháng Năm, cao điểm là từ ngày 8/5 đến 14/5 với đa dạng hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch.

Qua nhiều năm tổ chức, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ không chỉ là sự kiện văn hóa thường niên mà đã trở thành thương hiệu riêng của Hải Phòng. Trong tiến trình phát triển, lễ hội ngày càng khẳng định vai trò là sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng, có sức lan tỏa lớn, nâng cao vị thế và hình ảnh Hải Phòng đối với bạn bè, đối tác, nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Những sự kiện văn hóa, nghệ thuật tổ chức trong dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng năm 2026 được người dân, bạn bè trong nước, quốc tế kỳ vọng sẽ mang đến những sắc màu mới và là bước đi cụ thể để Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc./.