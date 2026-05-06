Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026: Tái hiện quá trình phát triển của thành phố Hải Phòng

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2026 được tổ chức nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thành phố Cảng anh hùng (13/5/1955-13/5/2026).

Với chủ đề "Hải Phòng-hội tụ-tỏa sáng," chương trình năm nay được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, tái hiện quá trình phát triển của thành phố từ chiều sâu lịch sử đến khát vọng tương lai.

"Hội tụ" không chỉ là sự giao thoa của văn hóa và lịch sử, mà còn là nơi kết tinh các giá trị con người và nguồn lực phát triển hiện đại, tạo nên một diện mạo Hải Phòng mới-rộng hơn về không gian, sâu hơn về bản sắc và mạnh hơn về động lực tăng trưởng.

Trên nền tảng đó, "tỏa sáng” là bước phát triển tất yếu-biểu trưng cho khát vọng vươn lên, khẳng định vị thế của Hải Phòng trên bản đồ khu vực và quốc tế trong kỷ nguyên hội nhập. Lễ hội còn là dịp tôn vinh và tiếp nối truyền thống của một thành phố anh hùng.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2026 sẽ diễn ra từ 19 giờ 30 phút ngày 8/5, tại Quảng trường Trung tâm chính trị-hành chính, Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

Sự kiện sẽ có khoảng 10.000-12.000 khán giả trực tiếp tham dự cùng hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình và nền tảng số. Ngoài ra, lễ hội dự kiến có sự tham dự của đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có các đoàn lãnh đạo địa phương, tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao và các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia, thể hiện sức lan tỏa và uy tín ngày càng cao của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ.

Sân khấu được dàn dựng theo mô hình đại cảnh ngoài trời, kết hợp hệ thống màn hình LED, âm thanh, ánh sáng hiện đại; thiết kế mở, tạo chiều sâu không gian và hiệu ứng thị giác mạnh. Kết thúc chương trình là phần trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu theo cấu trúc ba chương gồm: Hải Phòng-Bản hùng ca nơi đầu sóng, Mạch nguồn hội tụ, Khát vọng tỏa sáng; qua đó tái hiện lịch sử, sự phát triển của thành phố Hải Phòng từ chiều sâu lịch sử, truyền thống cách mạng đến một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới tương lai.

Đêm nghệ thuật quy tụ dàn nghệ sỹ tên tuổi như: Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Ngọc Anh, Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà…, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kênh THP của Báo và Phát thanh-Truyền hình Hải Phòng, đồng thời phát sóng trên các nền tảng số, tạo độ phủ truyền thông rộng khắp.

Dịp này, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức chuỗi sự kiện với hơn 60 hoạt động đa dạng về loại hình, từ biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, thể thao đến các chương trình quảng bá du lịch trên địa bàn.

Tiêu biểu như Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV, Triển lãm "Đất và Người Hải Phòng qua 71 năm xây dựng và phát triển," Giải Golf Hoa Phượng Đỏ, Liên hoan rượu vang quốc tế và các không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc.

Cùng với đó, thành phố sẽ khởi công và khánh thành 15 công trình, dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp và văn hóa xã hội.

Thông qua các hoạt động phong phú, Lễ hội góp phần khẳng định những thành tựu nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Hải Phòng; tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.../.

