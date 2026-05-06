Tăng tốc sửa chữa cầu Long Biên, quyết tâm thông cầu ngày 27/5

Sau hơn một tháng triển khai sửa chữa định kỳ, cầu Long Biên - cây cầu hơn 120 năm tuổi mang dấu ấn lịch sử của Hà Nội - đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng thi công. Đơn vị thi công đang duy trì 4 mũi làm việc liên tục 3 ca mỗi ngày, phấn đấu thông cầu vào ngày 27/5/2026 theo kế hoạch.

Trao đổi với phóng viên TTXVN ngày 6/5, ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải cho biết, đến đầu tháng 5/2026, dự án sửa chữa mặt cầu Long Biên cơ bản bám sát tiến độ đề ra.

“Hiện nay, chúng tôi đã triển khai thi công được khoảng 70% khối lượng công việc. Riêng tiến độ đổ bê tông trên mặt cầu đã đáp ứng hơn 60%. Nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến đến ngày 27/5 sẽ thông cầu theo đúng kế hoạch,” ông Phương nói.

Theo ông Nguyễn Thanh Phương, khó khăn lớn nhất của dự án nằm ở đặc thù thi công trên một cây cầu lịch sử đã hơn 120 năm tuổi, trong điều kiện mặt bằng chật hẹp, phương tiện cơ giới cỡ lớn không thể tiếp cận. Địa hình thi công trên cầu Long Biên rất hẹp, xe lớn không thể đưa vào.

Công nhân duy trì thi công 3 ca liên tục trên mặt cầu Long Biên nhằm bảo đảm tiến độ thông cầu vào ngày 27/5/2026. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Vì vậy, chúng tôi phải chia nhỏ thành nhiều mũi, nhiều tốp công nhân để triển khai đồng thời. Hiện, công trường duy trì 4 mũi thi công, tổ chức rải đều trên mặt cầu để đổ bê tông từng phần.

Không chỉ gặp trở ngại về không gian thi công, công trình còn phải bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của tuyến đường sắt quốc gia qua cầu. Trong suốt quá trình sửa chữa, tàu hỏa vẫn lưu thông thường xuyên, buộc các hạng mục phải tổ chức thi công xen kẽ, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kết cấu và vận hành tuyến.

Việc đổ bê tông mặt cầu gặp không ít áp lực kỹ thuật bởi bê tông cần thời gian ổn định để đông kết, trong khi rung lắc từ các đoàn tàu chạy qua có thể tác động nhất định đến chất lượng thi công.

Ông Nguyễn Thanh Phương chia sẻ thêm, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cùng kỳ nghỉ 30/4-1/5 vừa qua, công trường cầu Long Biên vẫn duy trì 4 mũi thi công, làm việc liên tục 3 ca mỗi ngày để bảo đảm tiến độ đã đề ra trong điều kiện thời tiết đầu mùa hè nắng nóng, đơn vị thi công chủ động điều chỉnh thời gian làm việc theo hướng thi công sớm, nghỉ muộn, hạn chế lao động vào khung giờ trưa nhằm bảo đảm sức khỏe cho công nhân trên công trường.

Theo phương án sửa chữa được phê duyệt, gói thầu hiện nay tập trung vào các hạng mục thay thế lan can, sửa chữa tấm đan lề bộ hành và đổ lại bê tông toàn bộ phần mặt cầu đường bộ nhằm bảo đảm độ êm thuận và an toàn giao thông, hạng mục lề bộ hành cũng đang bám sát tiến độ đề ra.

Đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải đánh giá, cầu Long Biên là công trình có tính chất đặc biệt so với nhiều cây cầu khác bởi đây không chỉ là hạ tầng giao thông mà còn là biểu tượng lịch sử, văn hóa của Thủ đô. Cầu Long Biên đã hơn 120 năm tuổi, là cây cầu yếu nhưng có ý nghĩa lịch sử rất lớn.

Trong quá trình thi công có nhiều yếu tố tác động, đặc biệt là sự quan tâm và đánh giá của dư luận liên quan đến việc bảo tồn cây cầu. Dù vậy, theo ông Nguyễn Thanh Phương, quá trình triển khai thực tế gần như không phải điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu.

Cầu Long Biên (tên cũ là cầu Paul Doumer) được hoàn thành năm 1902 theo thiết kế của hãng Daydé & Pillé của Pháp. Đây là cây cầu đường sắt duy nhất kết nối khu vực lõi đô thị Hà Nội với các tỉnh phía Bắc; đồng thời, là chứng tích lịch sử quan trọng qua hai cuộc kháng chiến.

Sau hơn một thế kỷ khai thác, nhiều hạng mục của cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, phải sửa chữa tạm thời nhiều lần để bảo đảm an toàn khai thác. Trước đó, trong năm 2025, ngành đường sắt cũng đã triển khai sửa chữa kết cấu phía dưới cầu Long Biên và mặt đường bộ cầu Trần Nhật Duật - cầu vượt nối ga Long Biên với cầu Long Biên.

Theo phương án tổ chức giao thông tạm thời của Sở Xây dựng Hà Nội, phần đường bộ trên cầu theo hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm bị cấm lưu thông trong thời gian thi công. Các phương tiện được điều tiết sang cầu Chương Dương và các tuyến kết nối lân cận.

Đáng chú ý, dự án cải tạo cầu Long Biên đang được xác định là một trong những nội dung hợp tác ưu tiên giữa Việt Nam và Pháp. Tại cuộc gặp ngày 12/2/2026 giữa lãnh đạo Thành ủy Hà Nội và Đại sứ Pháp tại Việt Nam, dự án được nhấn mạnh như biểu tượng hợp tác giữa hai quốc gia.

Tiếp đó, tại buổi làm việc ngày 26/2/2026 với Cơ quan Phát triển Pháp, các bên cơ bản thống nhất định hướng cải tạo cầu Long Biên theo hướng vừa bảo đảm công năng sử dụng lâu dài, vừa bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời hướng tới mục tiêu giảm phát thải carbon và hình thành điểm nhấn kiến trúc đô thị của Hà Nội.

Theo kế hoạch, phía Pháp dự kiến huy động nguồn vốn từ Liên minh châu Âu để thuê tư vấn lập đề cương chuẩn bị dự án cải tạo tổng thể. Nếu thuận lợi, giai đoạn chuẩn bị có thể khởi động từ tháng 5/2026 và hoàn tất vào quý 1 năm 2027.

Hiện nay, Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đang triển khai thủ tục bàn giao hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn Gia Lâm-Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Đây được xem là bước then chốt để triển khai các giai đoạn cải tạo tiếp theo đối với cây cầu lịch sử của Thủ đô./.

