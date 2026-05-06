Máy bay Cathay với màu sơn đặc biệt lần đầu hạ cánh tại Sân bay Nội Bài

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập và hiện diện tại Việt Nam, Hãng hàng không Cathay Pacific (Hong Kong-Trung Quốc) đã thực hiện chuyến bay mang số hiệu CX741 khai thác bởi máy bay Airbus A350 với màu sơn biểu tượng “bánh kẹp lá xà lách” đã hạ cánh tại Sân bay quốc tế Nội Bài vào sáng nay (ngày 6/5), đánh dấu sự kiện kỷ niệm di sản và mối gắn kết lâu dài của Cathay với Việt Nam.

Theo bà Kelly Tsang, Giám đốc khu vực của Cathay tại Việt Nam, Campuchia và Thái Lan, Việt Nam đã là một phần trong hành trình của Cathay kể từ năm 1949, với chuyến bay đầu tiên đến Thành phố Hồ Chí Minh (khi đó là Sài Gòn) và Hải Phòng vào tháng 11 cùng năm. Việt Nam tiếp tục là một thị trường quan trọng của Cathay tại Đông Nam Á.

Hiện nay, Cathay Pacific kết nối hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đến Hong Kong với 35 chuyến bay mỗi tuần, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện trong việc nối chuyến đến hơn 100 điểm đến trên toàn cầu.

Chuyến bay liên danh đầu tiên giữa Cathay Pacific và Vietnam Airlines trên chặng Hong Kong-Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991, được khai thác bằng máy bay L-1011 TriStar (Ảnh: Cathay).

Khoác trên mình bộ áo màu sơn cổ điển “bánh kẹp lá xà lách,” máy bay Airbus A350 của Cathay tôn vinh thiết kế sọc xanh-trắng được yêu thích, diện mạo biểu tượng này gợi nhớ về những năm tháng đầu tiên và di sản mà Cathay đã xây dựng trong suốt tám thập kỷ. Lần xuất hiện đầu tiên tại Hà Nội, Việt Nam này cũng là một cột mốc mới, thể hiện di sản của Cathay tại một thị trường năng động ở Đông Nam Á.

“Màu sơn đặc biệt này tôn vinh di sản của Cathay đồng thời tượng trưng cho sự cầu tiến không ngừng trong việc kết nối thế giới thông qua trung tâm Hong Kong. Được tận mắt chứng kiến điều này tại Việt Nam hôm nay là một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về chặng đường mà chúng tôi đã đi qua, được cấu thành từ sự tận tâm của đội ngũ, lòng trung thành của khách hàng, sự hỗ trợ của đối tác và cộng đồng mà Cathay tự hào được phục vụ, trong đó có Việt Nam,” bà Kelly Tsang chia sẻ.

Máy bay này sẽ tiếp tục phục vụ trên các đường bay quốc tế trong suốt năm 2026, góp phần lan tỏa tinh thần kỷ niệm “80 năm gắn kết” của Cathay đến nhiều khách hàng và cộng đồng trên toàn thế giới.

Ngoài máy bay Airbus A350-900, Cathay cũng đã ra mắt thêm hai máy bay mang màu sơn đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập gồm: một chiếc Boeing 747-8F chở hàng với màu sơn “lettuce leaf sandwich” đặc trưng, cùng một chiếc Boeing 777-300ER với màu sơn nghệ thuật “Spirit of Hong Kong-80th Anniversary Edition.”

Bên cạnh đó, đội ngũ tiếp viên Cathay Pacific trong những bộ đồng phục cổ điển trải qua nhiều giai đoạn thiết kế cũng sẽ xuất hiện đặc biệt trên các chuyến bay, nhằm tri ân các thế hệ đã tạo nên phong cách phục vụ đặc trưng của Cathay trên bầu trời.

Văn phòng Cathay Pacific tại Thành phố Hồ Chí Minh được khai trương vào năm 1992 (Ảnh: Cathay).

Trong suốt năm 2026, khoảng 2.000 tiếp viên và nhân viên mặt đất của Cathay sẽ mặc trên mình cũng như giới thiệu những bộ đồng phục này đến công việc hằng ngày, tái hiện hành trình phát triển của thương hiệu Cathay một cách sống động và đầy bản sắc.

Cathay sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động, trải nghiệm và những sáng kiến trong suốt năm 2026, nhằm tôn vinh con người, đối tác và những hành trình đã tạo nên câu chuyện của hãng./.

