Sẽ xử lý các nhà đầu tư làm chậm tiến độ trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong cao điểm Hè năm 2026.

Dẫn giải chỉ đạo của Bộ Xây dựng nhằm đưa một số đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông như: Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh vào khai thác, tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam nhìn nhận, tiến độ hoàn thành các công trình dịch vụ công của các trạm dừng nghỉ vẫn chậm so với yêu cầu.

Theo ông Thắng, thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo và yêu cầu các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình dịch vụ công của các trạm dừng nghỉ để đưa vào sử dụng đồng thời khi các tuyến cao tốc đưa vào khai thác nhưng tiến độ thực tế hiện nay của các trạm rất chậm.

Đặc biệt, có thời điểm nhà đầu tư, nhà thầu không triển khai thi công đại trà nên chỉ có một số trạm đưa vào khai thác tạm các công trình dịch vụ công thiết yếu, một số trạm chưa hoàn thành các công trình dịch vụ công đưa vào sử dụng kịp thời; phần lớn các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thành đầu tư trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc điện...

“Việc các trạm dừng nghỉ chậm tiến độ có nguyên nhân chính do chủ quan và thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư như không quyết liệt triển khai, chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, thi công cầm chừng, chưa giải quyết kịp thời các vướng mắc giữa nhà đầu tư và nhà thầu thi công,” ông Thắng đánh giá.

Nhấn mạnh việc hoàn thành các trạm dừng nghỉ không chỉ phục vụ người dân mà còn là một trong những điều kiện quan trọng để triển khai thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư; để bảo đảm tiến độ, Cục Đường bộ yêu cầu các nhà đầu tư nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị; bổ sung mũi thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình dịch vụ công và toàn bộ trạm theo tiến độ hợp đồng và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng.

Nếu vi phạm các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng và pháp luật, các nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm và Cục Đường bộ sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Cục Đường bộ yêu cầu các nhà đầu tư cũng phải hoàn thành trong tháng 5/2026 các hạng mục cấp thiết như đường ra vào, hệ thống biển báo, vạch sơn, hộ lan, hàng rào, điện chiếu sáng và các công trình dịch vụ công thiết yếu để sớm đưa các trạm vào khai thác tạm.

Lưu ý khắc phục các tồn tại bất cập về hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông, phương án tổ chức giao thông đấu nối tạm... để đảm bảo an toàn giao thông, Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị rà soát, hoàn thiện thiết kế hạ tầng sạc điện, cung cấp năng lượng xanh tại các trạm dừng nghỉ, bảo đảm phù hợp với định hướng chuyển đổi năng lượng xanh của ngành giao thông vận tải, đáp ứng nhu cầu sử dụng xe điện trong thời gian tới, kể cả xe khách, xe tải lớn và xe container.

Cục Đường bộ giao các ban quản lý dự án bám sát hiện trường, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai; tăng cường kiểm tra tiến độ thi công xây dựng; quản lý, đề xuất xử lý kịp thời các vi phạm về cam kết hợp đồng đã ký./.

