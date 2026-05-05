Khánh Hòa hoàn thành lựa chọn 9 khu tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao

Ngày 5/5, tại phường Phan Rang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp với 9 xã, phường khu vực phía Nam của tỉnh về tiến độ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Minh Tân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh được bắt đầu từ Km1228+130 đến Km1289+400. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị xây dựng các khu tái định cư cơ bản đáp ứng yêu cầu, đã hoàn thành lựa chọn vị trí xây dựng 9 khu tái định cư. 8/9 khu tái định cư đã hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính; trong đó, 6 khu tái định cư đã được chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng; 3 khu có quy hoạch chi tiết 1/500.

Hiện nay, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường liên quan đến dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Đặc biệt, những vướng mắc trước đây như công tác giải phóng mặt bằng, đo đạc đất… đã cơ bản được giải quyết ổn thỏa. Các đơn vị cũng đang khẩn trương tiến hành triển khai khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình để chuẩn bị bước vào đầu tư thi công.

Tuy nhiên, theo ý kiến của lãnh đạo các xã, phường có dự án đi qua cho thấy, việc triển khai kế hoạch thu hồi đất, phê duyệt bản đồ địa chính còn có những khó khăn nhất định. Nhân lực phục vụ triển khai công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường còn thiếu, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung cho triển khai các phần việc có liên quan đến dự án.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam là siêu dự án hạ tầng chiến lược lớn của Quốc gia, dự kiến khởi công vào cuối năm 2026 với tổng vốn khoảng hơn 67 tỷ USD. Bởi tính chất quan trọng của dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền yêu cầu 9 xã, phường khu vực phía Nam của tỉnh có dự án đi qua, cần thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành kế hoạch thu hồi đất trong quý 2/2026, chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) sau ngày 1/7.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng, các sở, ngành có liên tăng cường phối hợp với địa phương để tháo gỡ hết các “điểm nghẽn” liên quan đến công tác kiểm kê, thẩm định hồ sơ còn lại, khẩn trương lập và phê duyệt phương án, hoàn thiện thiết kế… bảo đảm đúng quy định và tiến độ để chuẩn bị tổ chức khởi công khu tái định cư vào tháng 6/2026.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam có chiều dài tuyến khoảng trên 1.540 km, nối liền Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Để thực hiện, dự án cần thu hồi đất khoảng trên 4.170 ha, ảnh hưởng đến hơn 16.000 hộ gia đình nơi dự án đi qua.

Dự án khi đi vào hoạt động không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà quan trọng hơn là thu hẹp “khoảng cách kinh tế," mở rộng không gian thị trường, thúc đẩy hình thành các hành lang kinh tế, giúp nâng tầm năng lực công nghiệp quốc gia, kết nối kinh tế vùng và trở thành tổ hợp công nghiệp - vận tải tổng hợp phát triển mạnh trong giai đoạn mới./.

