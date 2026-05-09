Áo phao thành “vé thông hành” tại bến khách ngang sông

Lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt siết chặt công tác kiểm tra, giám sát tại các bến khách ngang sông trên địa bàn. Quan điểm được lực lượng chức năng quán triệt rõ: hành khách không mặc áo phao, phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn sẽ không được phép xuất bến.

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã chỉ đạo các đội Cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến sông trọng điểm, tập trung vào hoạt động vận tải hành khách ngang sông trên sông Hồng.

Ghi nhận sáng 9/5 tại bến đò Thọ An, xã Liên Minh, Hà Nội, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã tổ chức kiểm tra thực tế việc chấp hành các quy định an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách.

Ngay từ khu vực lên xuống bến, lực lượng chức năng liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân mặc áo phao trước khi xuống phương tiện. Nhiều trường hợp hành khách chưa chấp hành đã được cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ mặc áo phao đúng quy cách trước khi phương tiện rời bến.

Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số lượng áo phao, dụng cụ cứu sinh, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của phương tiện, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển và các điều kiện bảo đảm an toàn khác theo quy định.

Thiếu tá Trịnh Văn Trường, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết, từ đầu năm đến nay đơn vị đã tăng cường tuyên truyền, yêu cầu các chủ bến, chủ phương tiện nâng cao trách nhiệm trong hoạt động vận tải hành khách. Quan điểm của đơn vị là kiên quyết không để phương tiện xuất bến khi hành khách chưa mặc áo phao hoặc phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

Theo Thiếu tá Trường, ngoài công tác kiểm tra trực tiếp, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát hoạt động vận tải hành khách đường thủy, trong đó nghiên cứu triển khai hệ thống camera tại các bến đò nhằm kiểm soát chặt chẽ quá trình lên xuống khách, việc chấp hành quy định mặc áo phao và kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 trực tiếp nhắc nhở hành khách mặc áo phao trước khi xuống phương tiện qua sông. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Thực tế cho thấy, dù quy định mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy đã được tuyên truyền nhiều năm, song tại không ít bến khách ngang sông, tình trạng hành khách chủ quan, không chấp hành vẫn còn diễn ra. Một số người dân có tâm lý đi quãng ngắn nên không cần mặc áo phao, trong khi điều kiện thời tiết, dòng chảy trên sông luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chính vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, giám sát trực tiếp tại bến được xem là giải pháp cần thiết nhằm siết chặt ý thức chấp hành của cả chủ phương tiện và hành khách.

Tại bến đò Thọ An, đa số người dân đều đồng tình với việc lực lượng cảnh sát đường thủy về việc tăng cường kiểm tra, nhắc nhở mặc áo phao trước khi qua sông. Nhiều hành khách cho rằng việc mặc áo phao chỉ mất vài phút nhưng có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn cho chính bản thân và người đi cùng.

Thường xuyên di chuyển qua sông để chở hàng, anh Nguyễn Văn H, trú tại xã Liên Minh, thành phố Hà Nội cho biết trước đây nhiều người vẫn còn tâm lý chủ quan vì quãng đường di chuyển ngắn. Tuy nhiên, sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên, ý thức của người dân đã thay đổi rõ rệt. “Đi phà, đi đò thì mặc áo phao là cần thiết. Mình chấp hành cũng là bảo vệ chính mình, nhất là vào mùa mưa bão hay khi trên phà đông người”, anh H chia sẻ.

Trong khi đó, chị Trần Thị M, hành khách đưa con nhỏ qua sông trong sáng 9/5, cho rằng việc lực lượng Cảnh sát đường thủy trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân mặc áo phao tạo cảm giác yên tâm hơn khi tham gia giao thông đường thủy. “Nhiều hôm vội có thể quên hoặc mặc chưa đúng cách, nhưng được các anh nhắc nhở rất tận tình. Có trẻ nhỏ đi cùng nên tôi càng thấy việc kiểm tra chặt chẽ là cần thiết”, chị M nói.

Không chỉ kiểm tra thực tế tại bến, trước đó, ngày 7/5, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn vận tải hành khách đối với 7 chủ bến đò trên địa bàn quản lý.

Tại hội nghị, các chủ bến, chủ phương tiện, thuyền trưởng được phổ biến các quy định liên quan đến điều kiện an toàn bắt buộc trong vận tải hành khách đường thủy; trách nhiệm của chủ bến trong việc kiểm tra, nhắc nhở hành khách mặc áo phao; yêu cầu trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh và hướng dẫn hành khách sử dụng đúng quy định trước khi phương tiện rời bến.

Đáng chú ý, để hỗ trợ các bến khách ngang sông nâng cao điều kiện an toàn, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã cấp phát 250 áo phao cho các chủ bến, phục vụ hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, việc tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ trang thiết bị cứu sinh và nâng cao ý thức của người dân là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy từ sớm, từ xa.

Trong bối cảnh lưu lượng vận tải đường thủy trên sông Hồng và các tuyến sông nội địa của Hà Nội vẫn ở mức cao, đặc biệt tại các khu vực bến khách ngang sông phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân, việc siết chặt điều kiện an toàn ngay từ bến được xem là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho hành khách, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố trên sông./.

Siết chặt quản lý, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy Trước các vụ tai nạn thương tâm liên tiếp, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động vận tải, du lịch đường thủy, không để phương tiện không bảo đảm an toàn tham gia chở khách.