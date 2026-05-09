Điều chỉnh linh hoạt trục đường chính vào sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 15/5

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch) từ ngày 15/5. Tuyến đường lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố cũng như sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được tổ chức linh hoạt đối với hai làn giữa tim đường.

Cụ thể, hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh, hai làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh. Hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch, hai làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

Đối với hai làn đường tại vị trí giữa tim đường, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ được điều chỉnh theo từng thời điểm trong ngày. Trong giờ cao điểm sáng, hai làn này sẽ tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

Trong giờ cao điểm chiều, hai làn giữa tim đường tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh. Ngoài giờ cao điểm, tổ chức lưu thông hai chiều các loại xe.

Để thực hiện điều chỉnh này, những ngày gần đây, các đơn vị chức năng đã triển khai tháo dỡ dải phân cách giữa (bằng bê tông trồng cây xanh) và hoàn thiện mặt đường Cộng Hòa.

Theo phương án được Sở Xây dựng đưa ra, hai làn giữa tim đường sẽ được ngăn cách với hai làn đường sát vỉa hè mỗi bên bằng dải phân cách thép. Cao điểm sáng sẽ ưu tiên xe lưu thông vào trung tâm Thành phố, trong khi cao điểm chiều bố trí cho xe lưu thông hướng ra ngã tư An Sương.

Đường Cộng Hòa (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch) dài khoảng 2,5 km, thuộc địa bàn các phường Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn Nhất. Đây là trục kết nối với đường Trường Chinh, là hướng lưu thông chính từ cửa ngõ Tây Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh vào sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm Thành phố.

Những năm qua, áp lực lưu thông qua khu vực tăng cao. Dù Thành phố đã xây dựng và đưa vào khai thác đường nối Cộng Hòa-Trần Quốc Hoàn dẫn vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất nhưng lượng phương tiện lưu thông trên đường Cộng Hòa vẫn rất lớn. Tuyến thường xảy ra ùn ứ giao thông vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều.

Cùng với điều chỉnh giao thông linh hoạt trên đường Cộng Hòa, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành phá dỡ một số dải phân cách trên đường Trường Chinh, đoạn từ nút giao Cộng Hòa đến nút giao Tây Thạnh. Điều này nhằm mở rộng mặt đường cho các phương tiện lưu thông, hạn chế ùn tắc, nhất là khu vực các nút giao. Đây cũng là khu vực đang thi công dự án metro Bến Thành-Tham Lương.

Đoạn đường Trường Chinh này trước đây có ba dải phân cách cố định bằng bê tông được trồng cây xanh. Ngoài dải phân cách giữa phân chia hai chiều lưu thông, mỗi chiều đều có dải phân cách chia làn xe ôtô và làn xe hỗn hợp (sát vỉa hè). Trong một số khung giờ, xe gắn máy được lưu thông vào làn đường dành cho xe ôtô./.

