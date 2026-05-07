Chiến dịch “30 ngày đêm” thúc tiến độ dự án ven biển Đắk Lắk

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Đắk Lắk tập trung tháo gỡ những khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công các dự án, công trình trọng điểm.

Sau khi phát động chiến dịch “30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng” Dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk, lực lượng các địa phương đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để ra quân thực hiện ngay từ những ngày đầu.

Vận động, hỗ trợ người dân di dời nhà cửa

Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Đông với tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến gần 26km đi qua 2 phường và 3 xã, gồm phường Xuân Đài, phường Bình Kiến và các xã Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam. Hơn 1.500 hộ dân nằm trong diện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư với tổng diện tích 125ha.

Chủ đầu tư thực hiện dự án này là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Từ khi khởi công đến nay, Dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Như ở đoạn qua xã Tuy An Đông, với chiều dài hơn 7,6km, đến nay, địa phương mới chỉ bàn giao 5,4 km, chủ yếu là đoạn qua khu vực đất trống, không có nhà ở. Chiều dài đoạn còn lại, xã phải giải tỏa, bồi thường 137 hộ dân. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn nếu không có giải pháp căn cơ, quyết liệt.

Các đơn vị thi công dự án tuyến đường ven biển khẩn trương thi công khi đã có mặt bằng sạch. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Sau khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động Chiến dịch “30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng” Dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh từ ngày 4/5 đến 4/6, xã Tuy An Đông đã huy động các lực lượng: công an, quân đội, dân quân, đoàn viên thanh niên, phụ nữ… tổ chức ra quân trong nhiều đợt với nhiều mũi nhằm tuyên truyền, vận động người dân trong diện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư chấp hành chủ trương chung của Nhà nước.

Khi hộ dân nào đồng ý di dời, các lực lượng cùng phương tiện hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, di dời đồ đạc.

Ông Phạm Chí Bảo (xã Tuy An Đông) là một trong nhiều hộ dân bị ảnh hưởng dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk phải di dời nhà cửa.

Những ngày qua, ông được lực lượng địa phương đến tuyên truyền, vận động chủ trương chung và ý nghĩa của dự án, ông đã đồng ý nhận tiền bồi thường để di dời nhà cửa. Sau đó, bộ đội và công an tại địa phương đã đến giúp gia đình ông vận chuyển đồ đạc để xây dựng nơi ở mới tại khu tái định cư.

Ông mong muốn sau khi bàn giao mặt bằng, dự án sẽ được đẩy nhanh tiến độ, đường sá khang trang hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Sau 3 ngày thực hiện Chiến dịch “30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng” Dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk, xã Tuy An Đông đã di dời được 25 hộ dân bị ảnh hưởng. Địa phương vừa tăng cường vận động vừa thực hiện các chính sách khen thưởng cho những hộ sớm bàn giao mặt bằng.

Căn cứ theo Quyết định số 26/2026/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, xã Tuy An Đông khen thưởng ở 3 mức là: 5, 10 và 15 triệu đồng tùy theo mỗi trường hợp.

Lãnh đạo xã Tuy An Đông vận động người dân chấp hành chủ trương bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường ven biển. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Đông cho biết, địa phương xác định thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tại dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Xã đã thành lập các tổ công tác để tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận. Sau khi có mặt bằng, xã yêu cầu các đơn vị thi công triển khai thực hiện ngay để tạo khí thế sôi nổi; đồng thời có giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và khắc phục những tồn tại, bất cập để tạo sự tin tưởng trong nhân dân.

Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc

Trong quá trình triển khai thực hiện, dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk được phân kỳ đầu tư thành 3 dự án độc lập để phù hợp nguồn vốn; gồm đoạn kết nối phường Bình Kiến đến xã Tuy An Đông; đoạn phía Bắc cầu An Hải (thuộc xã Tuy An Đông) và đoạn kết nối Phường Xuân Đài đến xã Tuy An Đông.

Để thực hiện công tác bồi thường, các địa phương và ban ngành đã xây dựng tổng cộng 9 khu tái định cư.

Tuy nhiên, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án này vẫn còn một số vướng mắc. Theo kiến nghị của nhiều hộ dân, hiện nay, đơn giá bồi thường cây trồng và đất đã được thực hiện theo quy định mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, phù hợp thực tiễn.

Tuy nhiên, giá bồi thường công trình xây dựng vẫn đang thực hiện theo Quyết định 66/2024/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên (cũ) ban hành tháng 12/2024 quy định về bộ đơn giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Cán bộ Phòng Kinh tế xã Tuy An Đông, đồng thời là một trong nhiều hộ dân nằm trong diện ảnh hưởng dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk phải di dời nhà cửa.

Dù hiện tại, hộ gia đình ông chỉ mới thực hiện việc kiểm kê, thống kê tài sản, vật kiến trúc, cây trồng và chưa phê duyệt phương án bồi thường nhưng ông đã vận động gia đình tháo dỡ, di dời nhà cửa để tạo mặt bằng cho đơn vị thi công và hơn hết là làm gương để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Hiếu mong muốn, cơ quan chức năng sớm có quy định mới để áp dụng bồi thường công trình xây dựng phù hợp thực tiễn, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Chiến dịch “30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng” Dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giải phóng mặt bằng hơn 19km. Đến ngày 30/6, các địa phương sẽ giải phóng mặt bằng thêm gần 1km và đến ngày 31/8 sẽ thực hiện đạt 100% trên toàn tuyến.

Dự án trọng điểm này sẽ là mô hình cho các dự án khác đang chậm tiến độ về giải phóng mặt bằng thực hiện nhân rộng trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Khoa Khanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk cho hay, sau khi phát động Chiến dịch “30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng” Dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh, các xã, phường có dự án đi qua đã tập trung lực lượng ra quân vận động, tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện di dời nhà cửa, vật kiến trúc để tạo mặt bằng.

Các đơn vị thi công cũng đã bố trí tối đa phương tiện đẩy nhanh thi công các đoạn đã có mặt bằng để tạo sự đồng thuận. Ban sẽ phối hợp với các địa phương sớm giải ngân nguồn vốn trong năm 2026 để chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án này cho người dân.

Với quyết tâm của chính quyền địa phương, cơ quan liên quan và sự đồng lòng của người dân, Chiến dịch “30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng” Dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk đang từng bước tạo chuyển biến tích cực.

Những mét đất mặt bằng được bàn giao hôm nay sẽ góp phần hình thành tuyến đường ven biển hiện đại trong thời gian tới để thúc đẩy kinh tế biển của tỉnh./.

