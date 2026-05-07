Đồng Nai: Đôn đốc hoàn thành cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trước ngày 18/5

Ngày 7/5, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai trực tiếp kiểm tra hiện trường Dự án Đường 25C và Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1.

Đây là dự án thành phần cuối cùng tại cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu chưa hoàn thành.

Tại công trường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Út yêu cầu đơn vị thi công, tư vấn giám sát và chủ đầu tư tập trung tối đa nhân lực, máy móc, đẩy mạnh thi công nhằm sớm hoàn thành các phần việc còn lại, đồng thời bảo đảm chất lượng, mỹ quan công trình.

Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là đường điện để các mũi thi công triển khai liên tục, không bị gián đoạn, đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày 18/5/2026.

Với Đường 25C, ông Nguyễn Văn Út đánh giá cao tinh thần thi công khẩn trương của nhà thầu khi đã huy động nhiều nhân lực, thiết bị thi công liên tục, dự án đang triển khai nhanh.

Đường 25C là dự án kết nối sân bay Long Thành, đến nay mặt bằng phục vụ dự án đã được bàn giao đầy đủ, nhà thầu đang tập trung thi công nền đường và cấp phối đá dăm, phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án cuối tháng 6/2026.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài 16km, giá trị thực hiện đến nay đạt hơn 90%, tuyến chính đã cơ bản hoàn thành.

Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông như: sơn vạch kẻ đường, lắp đặt biển báo, hộ lan, dải phân cách cứng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai đang hoàn thiện thủ tục phục vụ công tác nghiệm thu dự án.

Hiện Dự án thành phần 1 vẫn còn một số vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, trong đó có đường điện cao thế 110kV tại khu vực km5+260 do chưa bảo đảm khoảng cách an toàn lưới điện để triển khai thi công, vướng một số trụ điện trung thế nằm trong phạm vi đường dẫn đầu cầu vượt ngang tại km11+183.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài hơn 54km, từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh, được chia làm 3 dự án thành phần. Cuối tháng 4 vừa qua, Dự án thành phần 2 và 3 với chiều dài hơn 37km đã đưa vào khai thác./.

