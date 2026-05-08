Gia Lai: Lật xe khách ở khu vực đèo Tô Na, 3 người thương vong

Sáng 8/5, ông Nguyễn Bảy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Uar, tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn xe khách khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, xe khách 77F-000.05 loại 16 chỗ lưu thông trên quốc lộ 25, khi đến km 110+550m, đoạn khu vực đèo Tô Na, thuộc buôn Phùm, xã Uar bất ngờ xảy ra tai nạn.

Xe khách do tài xế Trần Văn Hậu (sinh năm 1972, trú xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) điều khiển, bị mất lái, lao xuống lề đường và bị lật.

Vụ tai nạn khiến bà V.T.H (sinh năm 1951, trú xã Phú Túc) tử vong, anh L.K.H (sinh năm 1989) và anh N.V.H (sinh năm 1980, cùng trú xã Phú Túc) bị thương nặng đang được cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Phú Túc.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người gồm 5 hành khách, 1 phụ xe và 1 tài xế.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định tài xế Trần Văn Hậu có giấy phép lái xe hạng D và không có nồng độ cồn.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế điều khiển phương tiện qua đoạn đường cong nhưng không làm chủ tốc độ./.

