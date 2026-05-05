Tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong tại Tuyên Quang

Trong quá trình vận hành máy móc, máy xúc lật bất ngờ trượt, một phần máy ép vào sườn anh Vũ Phi Cường. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng anh Cường đã không qua khỏi.

Hoàng Hải
Hiện trường vụ tai nạn lao động tại Công ty cổ phần Prime Hào Phú, thôn Thắng Lợi, xã Trường Sinh (Tuyên Quang). (Ảnh: TTXVN phát)
Ủy ban Nhân dân xã Trường Sinh (Tuyên Quang) cho biết khoảng 7 giờ ngày 5/5, tại khu vực xưởng sản xuất của Công ty cổ phần Prime Hào Phú, thôn Thắng Lợi, xã Trường Sinh xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình sửa chữa máy nghiền, nhóm 4 công nhân gồm Bùi Văn Hùng, Vũ Phi Cường, Lê Minh Khương và Nguyễn Văn Ngọc cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Sau đó, anh Bùi Văn Hùng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Đa, xã Trường Sinh (Tuyên Quang) điều khiển máy xúc lật nâng tấm kim loại lót máy nghiền vào vị trí sửa chữa.

Anh Vũ Phi Cường, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Mỹ, xã Phú Lương (Tuyên Quang) đứng phía trên máy để hướng dẫn thao tác.

Trong quá trình vận hành, máy xúc lật bất ngờ trượt, một phần máy ép vào sườn anh Vũ Phi Cường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã Trường Sinh đã chỉ đạo công ty đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Hùng Vương-Kim Xuyên, nhưng anh Cường đã tử vong vào khoảng 8 giờ cùng ngày.

Lĩnh vực hoạt động của Công ty cổ phần Prime Hào Phú là khai thác, chế biến quặng Fenspat.

Ủy ban Nhân dân xã Trường Sinh đã yêu cầu Công ty cổ phần Prime Hào Phú tạm dừng hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác điều tra, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Hiện, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)
