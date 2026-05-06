Quảng Ngãi kiểm tra tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh Chìm Sơn Tịnh

Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh Chìm Sơn Tịnh do nước thải từ Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây, sáng 6/5, Ủy ban Nhân dân phường Trương Quang Trọng (tỉnh Quảng Ngãi) đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành khảo sát thực tế công tác xả thải của các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống xử lý, thoát nước thải và các điểm xả thải của một số công ty, xí nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm cao.

Ông Nguyễn Tiến Thông, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trương Quang Trọng, cho biết ngay sau khi nhận được phản ánh từ các cơ quan báo chí và người dân địa phương, Ủy ban nhân dân phường đã có Công văn về việc khẩn trương kiểm tra, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh Chìm Sơn Tịnh.

Cơ quan chức năng kiểm tra bể lắng lọc của một doanh nghiệp. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

“Đoàn tập trung kiểm tra về môi trường, tình hình hoạt động, công tác phòng cháy chữa cháy của các công ty tại đây. Sau khi có kết quả kiểm tra, địa phương sẽ báo cáo các cơ quan chức năng liên quan cấp trên để có biện pháp xử lý đối với những đơn vị vi phạm,” ông Thông cho hay.

Trước đó, TTXVN đã phản ánh về việc hàng trăm hộ dân tại xã Thọ Phong và phường Trương Quang Trọng phải sống chung với cảnh ô nhiễm nguồn nước mặt và mạch nước ngầm suốt nhiều năm qua do ảnh hưởng từ hoạt động xả thải của Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây, gây bức xúc trong dư luận./.

Sức khỏe, sinh hoạt của dân Quảng Ngãi bị đe dọa do nước thải từ cụm công nghiệp Hàng trăm hộ dân sinh sống dọc theo kênh Chìm Sơn Tịnh, hạ lưu Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây, lo lắng khi sức khỏe và sinh hoạt, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, luôn bị đe dọa vì ô nhiễm.

​