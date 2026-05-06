Gần 300 cán bộ, chiến sỹ tham gia khống chế vụ cháy lớp thực bì trong rừng tràm

Ngày 6/5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã huy động nhanh hàng trăm cán bộ, chiến sỹ từ nhiều lực lượng như quân sự, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, kiểm lâm và quản lý rừng kịp thời khống chế vụ cháy xảy ra tại khu vực Lâm trường Tỉnh đội (xã Cô Tô, An Giang).

Trước đó, trưa 5/5, tại khu vực ấp Tân Đức, xã Cô Tô xảy ra vụ cháy lớp thực bì trong rừng tràm thuộc Lâm trường Tỉnh đội. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng huy động gần 300 cán bộ, chiến sỹ từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, lực lượng kiểm lâm và Ban Quản lý rừng, lâm trường; cùng với khoảng 40 phương tiện, thiết bị chữa cháy.

Các lực lượng khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai nhiều biện pháp để khống chế và dập tắt đám cháy.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ phối hợp dập lửa, khoanh vùng đám cháy để ngăn lan rộng. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến chiều tối 5/5, các lực lượng đã cơ bản khoanh vùng, khống chế đám cháy, ngăn chặn nguy cơ lan rộng. Để ngăn chặn đám cháy bùng phát trở lại, trong đêm 5/5 và sáng 6/5, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng Quân đội, Công an, Quân sự xã, Ban Quản lý rừng, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý lâm trường khẩn trương xử lý các điểm cháy ngún, cháy âm ỉ, dập tắt hoàn toàn tàn lửa và than âm ỉ.

Nhiều cán bộ phải làm việc xuyên đêm, thay phiên nhau tiếp cận các điểm cháy ngún, đào bới, tưới nước để ngăn lửa bùng phát trở lại.

Đến sáng 6/5, đám cháy đã được xử lý triệt để. Ước tính diện tích bị ảnh hưởng bởi vụ cháy rừng tại khu vực Lâm trường Tỉnh đội khoảng 4 ha, chủ yếu là thực bì, dây leo; không ghi nhận thiệt hại về rừng tràm và không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân gây cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

