Trường Sa - đặc khu có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, tuyến phòng thủ tiền tiêu nơi đầu sóng của Tổ quốc. Những năm qua, ngoài củng cố tiềm lực quốc phòng, các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển biển, đảo, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân trên biển đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trường Sa hôm nay không chỉ là “pháo đài” nơi đầu sóng mà còn là không gian sống đang từng bước được củng cố và phát triển. Từ trường học, bệnh xá, chùa, tượng đài liệt sỹ, nhà tưởng niệm Bác Hồ đến nhịp sống thường nhật của người dân trên đảo cùng hoạt động vươn khơi bám biển của ngư dân… tất cả đang góp phần khẳng định vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chùm 3 bài viết với chủ đề “Trường Sa - sức sống nơi tiền tiêu Tổ quốc” ghi nhận những nỗ lực thầm lặng, kiên cường của cán bộ, chiến sỹ - những người ngày đêm chắc tay súng, bám trụ nơi đầu sóng, quyết tâm bảo vệ từng “tấc đảo, sải biển” của Tổ quốc.

Đồng thời, phản ánh nỗ lực xanh hóa biển, đảo, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần hiện thực hóa chiến lược xây dựng nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển.

Bài 1: Mang hơi ấm đất liền ra đảo xa

Cuối tháng 4/2026, đoàn công tác số 11 gồm các đại biểu của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Công an cùng một số đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân lên đường ra đặc khu Trường Sa, nhà giàn DK1 để kiểm tra, thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại đây.

Chuyến tàu không chỉ vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm mà còn mang theo tình cảm sâu nặng của đất liền, với những lời ca, tiếng hát, góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực để cán bộ, chiến sĩ đảo xa vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Những phần quà nghĩa tình

Trước giờ xuất phát, toàn bộ quà tặng của các đoàn công tác đã được cán bộ, chiến sỹ vận chuyển lên tàu, chằng buộc cẩn thận, bảo đảm an toàn trong suốt hành trình trên biển.

Sau nghi thức chào cảng trang nghiêm, tàu 561 rẽ sóng bắt đầu hải trình đến với Trường Sa và nhà giàn DK1. Dù điều kiện thời tiết trên biển có thời điểm không thuận lợi, song mỗi thành viên trong đoàn đều mang theo tình cảm của đồng bào cả nước gửi gắm đến những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sỹ trong Đoàn công tác số 11 dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Trường Sa - xa mà gần. Con tàu lần lượt ghé qua các đảo Song Tử Tây, Đá Lớn B, Sinh Tồn, Tiên Nữ, Núi Le, Trường Sa Đông, Trường Sa và nhà giàn DK1/18 Phúc Tần. Ở mỗi điểm đến, đoàn công tác được chào đón bằng những cái bắt tay thật chặt, những lời thăm hỏi ân cần của cán bộ, chiến sỹ và người dân trên đảo.

Tình cảm từ đất liền hòa cùng niềm xúc động nơi đảo xa khiến cái nắng chói chang giữa trùng khơi như dịu lại, khoảng cách giữa tiền tiêu và hậu phương bị xóa nhòa bởi những nụ cười rạng rỡ như người thân lâu ngày gặp lại.

Tại các điểm đảo, đại diện các đoàn công tác đã trực tiếp trao tận tay cán bộ, chiến sĩ và nhân dân những phần quà được chuẩn bị chu đáo từ đất liền, chứa đựng tình cảm sâu nặng của hậu phương. Từ máy lọc nước mặn, nhu yếu phẩm, trang thiết bị sinh hoạt đến thuốc men, vật tư y tế… tất cả đều thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, công tác nơi đảo xa.

Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Trưởng đoàn công tác Bộ Công an cho biết, những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện trách nhiệm, tình cảm của lực lượng Công an nhân dân cùng các cơ quan, doanh nghiệp đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo, góp phần chia sẻ những khó khăn, vất vả nơi đầu sóng. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, ý chí để các lực lượng vững vàng bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh hỗ trợ về vật chất, những lời động viên, thăm hỏi đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, giúp cán bộ, chiến sỹ thêm vững vàng hơn.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hoài, Chính trị viên đảo Tiên Nữ, sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần của các đoàn công tác luôn là nguồn động viên quan trọng đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo.

Trên cơ sở đó, đơn vị luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sân khấu đặc biệt giữa không gian bao la của biển trời

Ngoài hỗ trợ về vật chất, chuyến công tác còn mang theo những chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Tại mỗi đảo nơi đoàn đến thăm đều có những tiết mục biểu diễn được chuẩn bị công phu để phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo.

Giữa không gian bao la của biển trời, tiếng hát, tiếng nhạc vang lên như xóa nhòa khoảng cách địa lý, kết nối trái tim giữa đất liền và đảo xa.

Đoàn công tác số 11 thả vòng hoa với dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” xuống trùng khơi tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Bác sỹ Nguyễn Phạm Thu Mây, thành viên đoàn công tác Bộ Công an cho biết trong chuyến công tác, đơn vị đã chuẩn bị, luyện tập các tiết mục văn nghệ với nội dung hướng về biển, đảo, tình yêu quê hương đất nước và chủ quyền lãnh thổ. Các tiết mục được dàn dựng công phu, phù hợp điều kiện thực tế tại các đảo.

Ngoài ra, đơn vị còn chuẩn bị một số tiết mục múa hát tập thể như bài “Tổ quốc gọi tên mình,” “Vũ điệu kết đoàn”… để giao lưu cùng những người lính góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên tinh thần lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa.

Ở mỗi đảo, các hoạt động văn nghệ được tổ chức phù hợp với điều kiện cụ thể, từ ngoài trời đến hội trường. Trong không gian biển đảo, lời ca, tiếng hát vang lên hòa cùng nhịp sóng, tạo nên không khí giao lưu gần gũi.

Những tiết mục đồng ca giữa đoàn công tác và cán bộ, chiến sỹ góp phần tăng cường gắn kết. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn có ý nghĩa động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sỹ vững vàng thực hiện nhiệm vụ.

Chiến sỹ Lê Minh Thành, đảo Trường Sa Đông chia sẻ anh và các cán bộ, chiến sỹ rất vui mừng, xúc động bởi không khí sôi nổi hiếm có giữa điều kiện xa đất liền. Cá nhân anh đặc biệt ấn tượng với tiết mục múa súng của Đoàn Nghi lễ quân đội, với các động tác dứt khoát, uyển chuyển, thể hiện rõ khí chất kiên cường của người lính.

Sân khấu dã chiến được dựng đơn giản song không khí giao lưu vẫn sôi nổi, ấm áp, được tạo nên từ sự chuẩn bị trách nhiệm của đoàn công tác và tinh thần cởi mở, chân thành của cán bộ, chiến sỹ nơi đảo xa. Chính sự mộc mạc, gần gũi của người lính biển đã trở thành nguồn cảm hứng để các nghệ sỹ tiếp tục sáng tạo, lan tỏa những giá trị về biển, đảo quê hương.

Nghệ sỹ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chia sẻ: "Tôi rất vinh dự, tự hào khi được đi thăm, biểu diễn tại Trường Sa. Chuyến công tác để lại nhiều cảm xúc sâu lắng về sự hy sinh, cống hiến của những người lính Hải quân nhân dân. Sau chuyến công tác, chúng tôi sẽ tuyên truyền tới giảng viên trẻ cũng như học sinh, sinh viên của học viện và lấy những tấm gương của các chiến sĩ để phát động phong trào thi đua sáng tác để có thêm nhiều ca khúc ca ngợi về quê hương, đất nước, biển đảo."

Những năm qua, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước dành cho Trường Sa ngày càng được bồi đắp, lan tỏa. Mỗi chuyến công tác, mỗi phần quà không chỉ là sự sẻ chia mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, tiếp thêm niềm tin, ý chí để cán bộ, chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió kiên cường chắc tay súng, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

