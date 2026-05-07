Quảng Trị: Trục vớt, hỗ trợ thân nhân 2 thi thể trên sông Thạch Hãn

Thanh Thủy
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân nữ trên sông Thạch Hãn. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 7/5, lực lượng chức năng và người dân tỉnh Quảng Trị liên tiếp phát hiện 2 thi thể trên sông Thạch Hãn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân xã Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cho biết, sáng 7/5, người dân phát hiện một thi thể nữ giới chưa rõ danh tính, khoảng từ 40-50 tuổi trôi trên sông Thạch Hãn.

Nạn nhân mặc quần ngắn, áo dài tay màu đen trắng; tay phải đeo tràng hạt màu nâu. Qua xác minh, nạn nhân là chị N.T.M.T sinh năm 1993, trú tại Phú Xuân, thành phố Huế.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Triệu Phong, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để vớt thi thể, xác minh thân nhân phục vụ công tác điều tra đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và hỗ trợ các thủ tục trước khi bàn giao thi thể cho người nhà đưa về mai táng.

Cũng trong sáng 7/5, Ủy ban Nhân dân xã Triệu Bình cho biết, vào khoảng 7 giờ 30 phút, trên sông Thạch Hãn (đoạn qua thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Bình), người dân phát hiện thi thể ông P.H (sinh năm 1968, trú xã Triệu Bình) nổi trên mặt sông.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc, bàn giao thi thể cho người nhà đưa về mai táng theo phong tục địa phương…/.

(TTXVN/Vietnam+)
