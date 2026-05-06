Cà Mau: Phát hiện thi thể nhân viên trường học trôi trên sông Chắc Băng

Ngày 6/5, tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thới Bình cho biết, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên vừa được phát hiện trên sông Chắc Băng.

Theo báo cáo của Công an xã Thới Bình, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 5/5, quần chúng nhân dân tại khu vực ấp 4 phát hiện một thi thể nam giới đang trôi trên sông Chắc Băng, đoạn thuộc ấp 4, xã Thới Bình nên trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác kiểm tra và xác minh danh tính. Nạn nhân được xác định là anh L.H (sinh năm 2001), thường trú tại ấp Xóm Mới, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau. Được biết, anh L.H hiện đang là nhân viên quản trị công sở tại một trường THPT trên địa bàn.

Do thi thể được phát hiện trên sông với nhiều dấu hiệu cần làm rõ, gia đình anh L.H đã có đơn yêu cầu cơ quan chuyên môn tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Công an xã Thới Bình đã báo cáo vụ việc đến Giám đốc Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau để phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu từ phía nhà trường cho biết, đơn vị đã có báo cáo sự việc đến Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo báo cáo, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 4/5 tại khu vực cầu Thới Bình.

Nhà trường đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên gia đình và tích cực hỗ trợ lo hậu sự cho nhân viên gặp nạn. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.