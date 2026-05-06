Lấy ý kiến nhân dân hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi nhân dân đối với hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cập nhật định hướng phát triển trong bối cảnh mới; đồng thời bảo đảm tính khả thi, đồng thuận và nâng cao chất lượng quy hoạch.

Tại hội nghị nghe báo cáo về phương án điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh khẳng định việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa là yêu cầu cấp thiết nhằm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị, ngành chức năng tập trung cao độ, bảo đảm việc thực hiện điều chỉnh diễn ra đúng kế hoạch, tiến độ và chất lượng theo đúng mốc thời gian, lộ trình đã được tỉnh và Trung ương xác định.

Trên cơ sở Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo đúng quy định.

Toàn bộ hồ sơ liên quan đã được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh và hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch. Để tiếp tục hoàn thiện nội dung quy hoạch với chất lượng cao nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đang lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Đây không chỉ là bước thủ tục theo quy định, mà còn là cách tiếp cận nhằm phát huy trí tuệ xã hội, bảo đảm quy hoạch sát thực tiễn, có tính khả thi và nhận được sự đồng thuận cao khi triển khai.

Việc tham vấn ý kiến nhân dân cũng được kỳ vọng giúp nhận diện rõ hơn những điểm nghẽn, những yêu cầu mới trong phát triển, từ đó điều chỉnh các định hướng không gian, ngành, lĩnh vực phù hợp hơn với thực tế và tiềm năng của địa phương.

Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/2/2023.

Sau hơn 3 năm triển khai, quy hoạch đã góp phần tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân, nhiều chỉ tiêu phát triển như tốc độ tăng trưởng GRDP, thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước, lượng khách du lịch và doanh thu du lịch đều nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được tăng cường; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại; các lĩnh vực văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh được giữ vững, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi mô hình phát triển và hội nhập sâu rộng, việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch là yêu cầu tất yếu. Đây cũng là bước cụ thể hóa các định hướng lớn từ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự thảo điều chỉnh quy hoạch nhấn mạnh mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời, bổ sung các định hướng về tổ chức không gian phát triển, khai thác không gian số, không gian biển, vùng trời, kinh tế tầm thấp (LAE); phát triển hạ tầng chiến lược; thúc đẩy vai trò của kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân, hướng tới mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng phía Bắc của Tổ quốc.

Dự thảo điều chỉnh quy hoạch cũng nêu bật các phương hướng tổ chức không gian phát triển các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu thực tiễn đặt ra. Trong đó, chuyển đổi xanh là quá trình tất yếu và lâu dài, chuyển đổi số là mệnh lệnh phát triển đối với một tỉnh lớn như Thanh Hóa.

Theo đại diện Sở Tài chính Thanh Hóa, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ có 7 chỉ tiêu cụ thể được điều chỉnh theo mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX; đồng thời bổ sung thêm 10 chỉ tiêu và giữ nguyên 13 chỉ tiêu.

Trong số đó, một số chỉ tiêu trọng tâm được điều chỉnh, như tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Bên cạnh đó có một số chỉ tiêu quan trọng cần bổ sung như thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030; tốc độ tăng thu ngân sách hằng năm; hệ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR); tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2030...

Trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Thanh Hóa sẽ cập nhật địa danh, định hướng tổ chức các hạ tầng xã hội sau khi hình thành chính quyền địa phương 2 cấp; cập nhật các chủ trương, đường lối, định hướng quy hoạch cấp trên (như điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, điều chỉnh quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ, điều chỉnh quy hoạch các ngành quốc gia...), của tỉnh, các nghị quyết của Đảng và Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất, phù hợp.

Thanh Hóa cũng sẽ rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương hướng phát triển từng ngành, từng lĩnh vực, phương hướng phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và đất đai để khắc phục các bất cập, tăng tính khả thi, sự hợp lý, tiết kiệm các nguồn lực để phát triển một cách hiệu quả.

Thời gian tiếp nhận ý kiến góp ý kéo dài đến hết ngày 30/5/2026./.

Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tầm nhìn đến năm 2045, Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước; theo mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng Kinh tế Số.

