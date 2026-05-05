Kịp thời thể chế hóa nghị quyết của Đảng thành chính sách, pháp luật

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 5/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri tại 3 phường gồm: Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân.

Đã có 8 cử tri các phường nêu ý kiến, đề cập về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cần hoàn thiện hơn nữa trong tổ chức bộ máy và cán bộ cơ sở, bố trí thêm biên chế cấp xã, phường, giảm tình trạng một số nơi quá tải trong xử lý công việc; hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đất đai theo hướng đồng bộ; điều chỉnh, phân bổ chỉ tiêu biên chế tương xứng với danh mục vị trí việc làm; nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ; nghiên cứu, đề xuất vị trí Nhà ga hành khách của Tuyến đường sắt tốc độ cao; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đất đai...

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng Trần Quốc Hùng ghi nhận các ý kiến phản ánh, đồng thời trao đổi một số nội dung về chủ trương phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, bảo tồn rừng; cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao đổi thêm về kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thời gian qua, đặc biệt là cấp xã, phường; cho biết với tinh thần “gần dân, sát dân,” cấp xã, phường đã có những đóng góp quan trọng cho tăng trưởng thành phố thời gian qua, trong đó quý 1/2026, GRDP của thành phố Đà Nẵng tăng 8,45%.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, trả lời, làm rõ ý kiến của cử tri. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cùng với đó, trong quá trình thực hiện, thành phố sẽ sơ kết, tổng hợp những bất cập nảy sinh trong quá trình vận hành, báo cáo Trung ương; thành phố sẽ kiến nghị cân nhắc tổ chức sắp xếp, bảo tồn và phát triển Hội An - đô thị cổ theo hướng dễ thống nhất quản lý, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo tồn; góp phần hoàn thiện chính sách để tránh “nơi thừa cán bộ, nơi quá tải,” hoàn thiện quy hoạch đô thị, nông thôn, ngành phù hợp quy hoạch quốc gia; rà soát tránh tình trạng quy hoạch treo; ưu tiên dành quỹ đất, trụ sở dôi dư chuyển đổi mục đích sử dụng, ưu tiên xây dựng trường học, không gian công cộng, thiết chế văn hóa; thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà máy điện rác (tiến tới không chôn lấp rác thải); thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số với các động lực tăng trưởng mới như: Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, tập trung tháo gỡ những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính để mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng, phát triển công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đón đầu làn sóng đầu tư; phát triển bến cảng container Liên Chiểu là cảng xanh, cảng thông minh; định vị cảng Tiên Sa phát triển du lịch, dịch vụ...

Kịp thời thể chế hóa nghị quyết của Đảng thành chính sách, pháp luật

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri 3 phường; đồng thời nêu rõ những ý kiến xác đáng của bà con chính quyền thành phố cần chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng thành pháp luật, thành cơ chế, chính sách cụ thể để sớm đi vào cuộc sống, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri Hứa Tự Anh, phường Hòa Khánh, đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cử tri phường Liên Chiểu đánh giá cao việc Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian qua đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề lớn, có tầm chiến lược như Nghị quyết số 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân; cùng các nghị quyết về an ninh năng lượng, giáo dục đào tạo, y tế, kinh tế nhà nước và phát triển văn hóa Việt Nam.

Cử tri nhận thấy đây là hệ thống nghị quyết toàn diện, thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, từ thực tiễn nhiều năm qua, cử tri cũng băn khoăn rằng có chủ trương, nghị quyết rất đúng và trúng, nhưng khâu tổ chức thực hiện ở một số nơi còn chậm, thiếu đồng bộ; thể chế hóa còn kéo dài; trách nhiệm người đứng đầu có nơi chưa rõ; việc kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện chưa thật cụ thể, dẫn đến nghị quyết ban hành nhưng hiệu quả lan tỏa trong xã hội chưa như kỳ vọng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đề cập về những giải pháp đột phá để đẩy nhanh việc thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết mới của Bộ Chính trị thành luật pháp, cơ chế, chính sách và chương trình hành động cụ thể, bảo đảm nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Theo Thường trực Ban Bí thư, đây là điều mà Trung ương luôn quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo bởi các Nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện tốt và mang lại kết quả cụ thể trong đời sống của nhân dân.

Khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo; xem xét cho làm thí điểm những mô hình hiệu quả

Về các giải pháp đẩy nhanh việc thể chế hóa, Trung ương đã xác định đây là khâu then chốt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiếp tục chỉ đạo Đảng ủy Quốc hội, Đảng uỷ Chính phủ và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng chương trình sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật, nghị định, cơ chế, chính sách liên quan ngay sau khi nghị quyết được ban hành với tinh thần là rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, khắc phục tình trạng chậm cụ thể hóa nghị quyết.

Nội dung này cũng gắn với việc thực hiện Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trả lời, làm rõ ý kiến của cử tri. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đối với các nghị quyết có tính liên ngành, liên vùng, Trung ương sẽ tăng cường cơ chế phối hợp thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo những nội dung lớn như: đột phá phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, giáo dục, y tế, năng lượng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ chỉ đạo hoàn thiện cơ chế điều phối giữa các bộ, ngành và địa phương, phân công, đảm bảo một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời chỉ đạo thực hiện quyết liệt bảo đảm hiệu quả cao nhất để phục vụ tốt nhất, kịp thời nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, Trung ương đã chỉ đạo rất rõ về gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Quan điểm của Đảng là nơi nào triển khai tốt thì ghi nhận, biểu dương, nơi nào chậm trễ, thiếu trách nhiệm thì phải đôn đốc, nhắc nhở, kiểm điểm hoặc xử lý.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả phục vụ nhân dân, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp để làm tiêu chí đánh giá cán bộ, xếp loại tổ chức đảng và phân loại cán bộ, đảng viên cũng như phân loại các cơ quan, đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ đối với các địa phương phát triển năng động như Đà Nẵng, Trung ương luôn quan tâm và khuyến khích tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Những mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo phù hợp với thực tiễn sẽ được xem xét cho làm thí điểm, tổng kết và nhân rộng./.

Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử thành phố Đà Nẵng Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường Liên Chiểu, Hòa Khánh, Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.