Bộ Tài chính nêu ba giải pháp để kiểm soát lạm phát nhưng vẫn tăng trưởng cao

Chiều 4/5, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Lê Tấn Cận đã thông tin về những giải pháp của Chính phủ nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cân bằng giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, cũng như trước áp lực đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, đây là vấn đề mà lãnh đạo Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội rất quan tâm và chỉ đạo sát sao.

Thông tin cụ thể, ông Cận cho biết ngay từ đầu năm 2026, thế giới đã biến động rất phức tạp và khó lường. Đặc biệt từ cuối tháng 2, khi xung đột tại Trung Đông leo thang nhanh chóng, đã gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay. Trong bối cảnh đó, giá xăng dầu cũng như nguyên nhiên liệu đầu vào từ dầu mỏ có sự điều chỉnh rất mạnh.

Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo chậm lại, lạm phát, nợ công toàn cầu có xu hướng tăng; nhiều nền kinh tế lớn duy trì hoặc thắt chặt thận trọng chính sách tiền tệ và tiếp tục mở rộng tài khóa để kiềm chế đà tăng giá trong nước. Vì thế, trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới, để đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết trong thời gian tới cần tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó ưu tiên ba nhóm giải pháp trọng tâm.

Giải pháp đầu tiên là quán triệt triển khai hiệu quả Nghị quyết và văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, cũng như Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 và các Nghị quyết của Bộ Chính trị, các Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất và Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026- 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số.”

Các giải pháp trên được xem là định hướng xuyên suốt trong công tác điều hành kinh tế - xã hội năm 2026 và cả nhiệm kỳ giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh đó là biện pháp tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trọng tâm là điều hành chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, các chính sách vĩ mô khác.

Giải pháp tiếp theo là giải pháp tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó, trọng tâm là tập trung vào một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể như: Điều hành chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, cũng như các chính sách vĩ mô khác; khẩn trương nghiên cứu xây dựng đề án nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

Theo ông Cận, với nhóm giải pháp này, Chính phủ cần sớm nghiên cứu xây dựng Đề án nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh mới. Các cấp, các ngành điều hành chủ động, tập trung theo dõi, bám sát tình hình để có các giải pháp phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả trước các biến động bất lợi từ bên ngoài, giữ vững an toàn tài chính quốc gia, kiên quyết không để xảy ra biến động kinh tế trong mọi tình huống.

Nhóm giải pháp thứ ba, là Chính phủ cần tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội, bảo đảm nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Trong đó, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cũng đề cập đến việc các cấp, ngành triển khai các giải pháp nâng cao năng suất lao động, đóng góp tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) thông qua phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao trình độ nguồn nhân lực...

“Vấn đề này, vừa rồi Tổng Bí thư rất quan tâm và đã nhấn mạnh tại Kỳ họp Quốc hội và hội nghị Trung ương. Tập trung cải thiện chỉ số ICOR thông qua đầu tư nguồn lực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, vốn đầu tư công là vốn mồi, dẫn dắt các nguồn vốn đầu tư tư nhân khác,” ông Cận nói./.

