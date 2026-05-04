Chủ tịch ADB: “Cùng hành động” là chìa khóa để khu vực vượt qua trở ngại

Tại phiên khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 59 của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) diễn ra tại Samarkand, Uzbekistan, Chủ tịch ADB Masato Kanda đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về việc xây dựng hệ thống phục hồi chung trước những biến động địa chính trị và kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với sự phân mảnh, Chủ tịch ADB Masato Kanda nhận định rằng những phương thức phát triển biệt lập và truyền thống sẽ không còn mang lại hiệu quả. Tại "ngã tư đường" của sự phát triển hiện nay, ông Kanda đã kêu gọi các quốc gia trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương cần “cùng hành động để cùng phát triển” thông qua việc thắt chặt các kết nối xuyên biên giới, nhằm thúc đẩy khả năng phục hồi và tăng trưởng bao trùm.

Lãnh đạo ADB cũng chỉ ra một thực tế: các cú sốc về năng lượng, chuỗi cung ứng hay mạng lưới số hiện nay có tốc độ lan truyền xuyên biên giới rất nhanh, gây tổn thương lớn nhất cho những nhóm cộng đồng yếu thế. Điều này đòi hỏi các giải pháp điều phối ở quy mô khu vực, vượt lên trên phạm vi của từng quốc gia riêng lẻ.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, ADB đã công bố những bước đi tài chính quyết liệt. Đáng chú ý nhất là kế hoạch quy mô lớn trị giá 70 tỷ USD vừa được khởi động nhằm tái định hình hạ tầng năng lượng và hạ tầng số của khu vực. Cơ cấu của gói hỗ trợ khổng lồ này tập trung vào hai trụ cột chính. Đầu tiên là khoản đầu tư 50 tỷ USD dành riêng cho Sáng kiến Lưới điện liên Á. Dự án này hướng tới mục tiêu tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo xuyên biên giới, không chỉ giúp tăng cường an ninh năng lượng cho các quốc gia thành viên mà còn đóng góp trực tiếp vào nỗ lực cắt giảm khí thải trên toàn khu vực.

Song song với đó, 20 tỷ USD sẽ được phân bổ cho các giải pháp công nghệ nhằm mở rộng mạng lưới kết nối kỹ thuật số xuyên quốc gia. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong việc thu hẹp khoảng cách về kỹ thuật số, đảm bảo các nền kinh tế đều có cơ hội tiếp cận công bằng với hạ tầng số hiện đại. Sự kết hợp giữa hạ tầng năng lượng bền vững và hạ tầng số hóa mạnh mẽ chính là nền tảng để ADB thúc đẩy khả năng phục hồi chung cho toàn châu Á và Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, ngân hàng này đã giải ngân 29,3 tỷ USD hỗ trợ tài chính cho khu vực, đồng thời thực hiện các cải cách giúp triển khai hỗ trợ nhanh chóng và trên quy mô lớn hơn.

Bước sang năm 2026, ADB đã hành động quyết đoán để hỗ trợ các thành viên ứng phó với khủng hoảng do cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông gây ra. Đáng chú ý, định chế này là đối tác phát triển đầu tiên cung cấp hỗ trợ tài chính cho các quốc gia bị ảnh hưởng - những nơi được dự báo sẽ phải đối mặt với áp lực kinh tế ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, ADB cũng đưa ra những dự báo thận trọng về kinh tế khu vực. Do ảnh hưởng từ xung đột kéo dài tại Trung Đông, tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương được dự báo sẽ chậm lại ở mức 4,7% trong năm nay, trong khi lạm phát có nguy cơ đẩy lên mức 5,2%.

Thậm chí, trong kịch bản xấu nhất nếu xung đột tiếp tục leo thang dẫn đến giá dầu tăng vọt, tăng trưởng của khu vực có thể rơi xuống mức 4,2% và lạm phát chạm ngưỡng 7,4% vào năm 2026.

Trước tình hình này, Chủ tịch Masato Kanda mô tả ADB là một "điểm tựa của sự ổn định," khi ngân hàng này đang nắm giữ vị thế then chốt để dẫn dắt khu vực vượt qua giai đoạn đầy biến động, từ sự phân mảnh địa chính trị, hệ lụy của các cuộc xung đột cho đến những đứt gãy kinh tế và áp lực môi trường gia tăng.

Tận dụng vai trò đặc thù trong khu vực cùng năng lực vận hành linh hoạt, ông Kanda khẳng định ADB sẽ tiếp tục đẩy mạnh các vai trò của mình, từ nhà tài trợ, cố vấn cho đến bên huy động nguồn lực, nhằm giải quyết những bài toán hóc búa như thu hút dòng vốn tư nhân cho phát triển và nỗ lực đẩy lùi tình trạng suy thoái môi trường.

Dù khối lượng công việc còn rất lớn, song ông Kanda bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào mục tiêu rõ ràng của ADB, khi khẳng định định chế này đã hội đủ chiến lược, nguồn lực và đặc biệt là sự đồng lòng của tập thể để hiện thực hóa những cam kết đó./.

