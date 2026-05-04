Tỷ giá ngày 4/5: Đồng USD giảm nhẹ, nhân dân tệ có chiều hướng tăng

Vào lúc 9h20, ngân hàng Vietcombank và BIDV cùng niêm yết USD ở mức 26.137-26.367 VND/USD (mua vào-bán ra), cùng giảm 1 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.

(Ảnh: TTXVN)

Sáng 4/5, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ, trong khi nhân dân tệ (NDT) có chiều hướng tăng lên.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.112 VND/USD, tăng 1 đồng so với phiên trước.

Với biên độ ±5%, tỷ giá trần là 26.367 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.856 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) ở mức 23.908- 26.318 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại lúc 9h20, tỷ giá USD giảm nhẹ. Vietcombank và BIDV cùng niêm yết USD ở mức 26.137-26.367 VND/USD (mua vào-bán ra), cùng giảm 1 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Trong khi đó, đồng NDT ghi nhận đà phục hồi. Tại Vietcombank, tỷ giá NDT được niêm yết ở mức 3.799-3.920 VND/NDT (mua vào-bán ra), tăng 6 đồng ở chiều mua vào và 5 đồng ở chiều bán ra.

Còn tại BIDV, NDT cũng tăng 6 đồng ở chiều mua vào, tăng 7 đồng ở chiều bán ra, lên mức 3.796-3.919 VND/NDT (mua vào-bán ra) so với ngày 29/4./.

(Vietnam+)
