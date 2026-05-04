Bitcoin vượt mốc 80.000 USD, chạm mức cao nhất trong ba tháng

Giá bitcoin đã quay lại trên ngưỡng 80.000 USD đổi 1 bitcoin trên thị trường châu Á, giữa lúc thị trường chứng khoán tại đây đang tiến gần tới các mốc kỷ lục.

Cụ thể tính đến sáng ngày 4/5 theo giờ Singapore, giá bitcoin đã tăng 1,9% lên mức 80.393 USD đổi 1 bitcoin, mức cao nhất kể từ ngày 31/1.

Các đồng tiền điện tử khác như ether cũng ghi nhận diễn biến tích cực tương tự.

Đà tăng của thị trường tiền điện tử xuất hiện khi chỉ số cổ phiếu MSCI châu Á-Thái Bình Dương tiến sát mức cao nhất mọi thời đại từng ghi nhận hồi tháng 2/2026, thời điểm ngay trước khi xung đột Mỹ-Israel và Iran bùng phát.

Tâm lý nhà đầu tư đang được củng cố sau khi các doanh nghiệp công nghệ công bố kết quả kinh doanh vượt mong đợi vào tuần trước, giúp duy trì đà tăng cho toàn ngành.

Về vấn đề Trung Đông, thị trường đang đón nhận những thông tin trái chiều. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu dẫn đường cho các tàu không liên quan đến xung đột đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, một báo cáo từ hãng tin AFP cho hay phía Iran đã cảnh báo sẽ coi bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ tại khu vực là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.

Sau khi chạm mức kỷ lục trên 126.000 USD/bitcoin hồi tháng 10/2025, bitcoin từng trải qua giai đoạn lao dốc kéo dài và xuống tới ngưỡng 60.000 USD/bitcoin trong tháng 2/2026. Kể từ đó, đồng tiền này đã dần lấy lại đà phục hồi nhờ nhu cầu từ các tổ chức tài chính.

Quỹ đầu tư tiền điện tử DACM cho biết nhà đầu tư đang kỳ vọng vào một quy định về lãi suất stablecoin tại Mỹ. Đây là loại tiền điện tử được thiết kế để duy trì giá trị ổn định, thường neo theo các tài sản thực tế như đồng USD hoặc vàng.

Nếu thành công, quy định này có thể dọn đường cho phép thông qua các dự luật lớn về tiền điện tử tại Thượng viện.

DACM nhấn mạnh dù mọi việc mới chỉ ở giai đoạn đầu, nhưng mốc 80.000 USD đổi 1 bitcoin từ lâu đã được xem là một "rào cản tâm lý" rất lớn đối với giới giao dịch.

Tương tự, công ty cung cấp thanh khoản Orbit Markets nhận định việc bitcoin bứt phá trên ngưỡng 80.000 USD sẽ là động lực tích cực, tạo đà cho sự tăng trưởng của cả lớp tài sản tiền điện tử trong thời gian tới./.

​