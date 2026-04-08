Bitcoin tăng lên cao nhất trong ba tuần sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran

Đồng bitcoin đã tăng lên mức cao nhất trong ba tuần sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong hai tuần, dẫn đến sự tăng vọt của các tài sản rủi ro.

Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất tăng tới 4,9%, lên 72.738 USD/BTC, mức cao nhất kể từ ngày 18/3, và giao dịch sát mức 72.000 USD/BTC vào lúc 8 giờ 25 phút sáng 8/4 tại Singapore.

Các đồng tiền kỹ thuật số khác cũng tăng giá mạnh, với Ether tăng 7,4% lên 2.273 USD/ETH.

Giá dầu thô giảm mạnh và chỉ số chứng khoán Mỹ kỳ hạn tăng vọt sau khi Mỹ và Iran đạt thoả thuận ngừng bắn trong hai tuần, với điều kiện mở lại eo biển Hormuz quan trọng.

Thị trường đã biến động kể từ khi chiến sự nổ ra, do lo ngại rằng sự gián đoạn nghiêm trọng đối với dòng chảy dầu mỏ sẽ gây ra lạm phát và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Bitcoin đã tương đối ổn định trong những tuần gần đây, với những dấu hiệu cho thấy áp lực bán ra từ các tổ chức đang giảm bớt.

Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đã thu hút 471,3 triệu USD vốn ròng chảy vào vào ngày 6/4, tăng so với 22,3 triệu USD của tuần trước, một sự đảo chiều mạnh mẽ so với gần 300 triệu USD vốn chảy ra trong tuần trước đó.

Trong tháng 3/2026, có khoảng 1,3 tỷ USD vốn ròng chảy vào các quỹ ETF, sau 4 tháng liên tiếp dòng vốn ròng chảy ra, bắt đầu từ tháng 11/2025./.

