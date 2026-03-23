Bitcoin chạm đáy hai tuần do căng thẳng Trung Đông leo thang

Giá bitcoin đã biến động quanh mức thấp nhất trong hai tuần qua trong phiên giao dịch ngày 23/3, sau khi sụt giảm mạnh trong giờ giao dịch đầu ngày tại thị trường châu Á. Tâm lý lo ngại bao trùm thị trường khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo đó, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã có thời điểm lùi về mức 67.371 USD đổi 1 bitcoin - mức giá thấp nhất kể từ ngày 9/3 - trong phiên 23/3 trên thị trường châu Á, trước khi phục hồi về quanh ngưỡng 68.000 USD.

Trong phiên giao dịch sáng 23/3 theo giờ London, giá bitcoin dao động quanh mốc 67.800 USD đổi 1 bitcoin. Đà suy yếu của bitcoin phản ánh làn sóng bán tháo trên diện rộng đối với các tài sản nhiều rủi ro.

Theo các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư BTC Markets, yếu tố địa chính trị chính là "ngòi nổ" cho đợt điều chỉnh này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran nếu quốc gia này không mở cửa trở lại Eo biển Hormuz.

Phía Iran ngay lập tức phản ứng bằng lời cảnh báo nhắm vào các hạ tầng năng lượng trọng yếu trên khắp khu vực Trung Đông.Khác với các tài sản truyền thống, đà giảm của bitcoin hiện vẫn được kiểm soát. Thậm chí, đồng tiền điện tử này vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 4% tính tới thời điểm hiện tại trong tháng 3.

Nhưng dù bitcoin vẫn duy trì sắc xanh trong tháng này, thanh khoản trên thị trường tiền điện tử nhìn chung vẫn khá ảm đạm. Dòng vốn chảy vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay tại Mỹ cũng cho thấy tín hiệu trái chiều: mặc dù ghi nhận mức mua ròng 95 triệu USD trong cả tuần trước, nhưng riêng giữa tuần đã ghi nhận mức rút ròng 305,8 triệu USD./.

Bitcoin xuống dưới mốc 69.000 USD khi căng thẳng Trung Đông vẫn leo thang Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này có lúc giảm hơn 3%, rơi xuống mức 68.150 USD - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3/2026, khi căng thẳng Trung Đông liên tục leo thang.