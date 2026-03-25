Tổng thống Belarus Lukashenko thăm Triều Tiên thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko hôm 25/3 bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Triều Tiên để thảo luận về hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Lukashenko đang có chuyến thăm Triều Tiên trong 2 ngày 25-26/3 theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un để tiến hành các cuộc đàm phán song phương.

Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước cũng sẽ xác định các lĩnh vực trọng điểm cùng quan tâm và các dự án triển vọng nhất để triển khai.

Cuộc hội đàm giữa ông Kim Jong Un và ông Lukashenko diễn ra sau cuộc gặp trước đó của họ vào tháng 9 năm ngoái tại Bắc Kinh (Trung Quốc), nơi các nhà lãnh cùng tham dự một cuộc duyệt binh.

Tại sự kiện này, ông Kim Jong Un đã mời nhà lãnh đạo Belarus đến thăm Triều Tiên. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Maxim Ryzhenkov, hai nước dự định ký một hiệp ước về tình hữu nghị và hợp tác trong chuyến thăm của ông Lukashenko. Trên cơ sở hiệp ước này, hai bên sẽ phát triển sự hợp tác giữa các bộ và cơ quan.

Ông Maxim Ryzhenkov cho biết có rất nhiều lĩnh vực mà cả phía Belarus và Triều Tiên đều quan tâm, như nông nghiệp, giáo dục và chăm sóc sức khỏe là những lĩnh vực mà hai nước dự định thúc đẩy hợp tác./.

