Thị trường nông sản: Giá gạo châu Á chịu sức ép từ chi phí vận tải

Thị trường nông sản thế giới tuần qua ghi nhận xu hướng giảm giá hoặc đi ngang ở hầu hết các mặt hàng chủ chốt.

Tại châu Á, giá gạo chịu áp lực từ nhu cầu yếu và chi phí vận tải tăng vọt do xung đột tại Trung Đông.

Thị trường ngũ cốc Mỹ cũng đồng loạt giảm giá do hoạt động chốt lời cuối tuần và những lo ngại về tình hình nền kinh tế.

Thị trường gạo châu Á

Nhìn chung, hoạt động xuất khẩu tại các trung tâm gạo lớn của châu Á khá trầm lắng trong tuần này. Xung đột tại Trung Đông đã đẩy chi phí vận tải hàng hải tăng cao, làm giảm nhu cầu và gây áp lực lên giá.

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu giảm do đồng rupee suy yếu xuống mức thấp kỷ lục, trong khi nhu cầu vẫn yếu do cước phí vận chuyển tăng cao. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 343-350 USD/tấn, giảm so với mức 348-353 USD của tuần trước. Gạo trắng tấm 5% được định giá ở mức 342-348 USD/tấn trong tuần này.

Một nhà xuất khẩu tại New Delhi cho biết chi phí vận tải đã tăng liên tục kể từ khi xung đột nổ ra. Phía khách mua hiện đang kiên nhẫn chờ chi phí giảm bớt, vì họ đã tích trữ đủ hàng trong những tháng gần đây.

Công nhân vận chuyển gạo tại nhà kho ở Jalandhar (Ấn Độ). (Ảnh: ANI/TTXVN)

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm cũng giảm từ mức 355-360 USD/tấn cách đây một tuần xuống còn 350-355 USD/tấn. Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, nguồn cung trong nước đang dồi dào trong khi chi phí vận chuyển tăng mạnh đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động xuất khẩu.

Đối với Thái Lan, giá gạo 5% tấm gần như đi ngang và được chào bán ở mức 365-370 USD/tấn. Các nhà giao dịch cho biết người mua đang giữ tâm lý thận trọng theo dõi tình hình ở Trung Đông sau khi chi phí vận chuyển tăng mạnh. Một số ý kiến cho rằng giá gạo Thái Lan có thể tăng trong ngắn hạn, do giá năng lượng và hàng tiêu dùng tăng cao trong khi sản lượng có thể thấp hơn năm ngoái.

Thị trường ngũ cốc Mỹ

Nông dân thu hoạch lúa mỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá các mặt hàng ngũ cốc trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đã đồng loạt giảm trong phiên cuối tuần do hoạt động chốt lời và thiếu vắng thông tin hỗ trợ.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/3, hợp đồng lúa mì giao tháng 5/2026 giảm 12,75 xu xuống 5,9525 USD/bushel. Hợp đồng ngô cùng kỳ hạn giảm 4,25 xu còn 4,655 USD/bushel. Hợp đồng đậu tương cũng giảm 7,25 xu xuống chốt ở mức 11,6125 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương=27,2 kg; 1 bushel ngô=25,4 kg)

Theo công ty tư vấn Consus Ag Consulting, hoạt động chốt lời và củng cố các lệnh giao dịch cuối tuần là nguyên nhân chính khiến giá các mặt hàng sụt giảm. Bên cạnh đó, những lo ngại về kinh tế Mỹ đang gia tăng khi có tin thêm nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột tại Trung Đông sẽ không sớm kết thúc.

Thị trường càphê

Càphê arabica tại Medan, Bắc Sumatra, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá càphê thế giới ghi nhận xu hướng ổn định, đi ngang trên cả hai sàn giao dịch lớn. Trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 3/2026 đi ngang, niêm yết quanh mức 3.783 USD/tấn. Tương tự, trên sàn New York, hợp đồng Arabica cùng kỳ hạn cũng giữ ở mức khoảng 200,90 xu/lb.

Tại thị trường trong nước, giá càphê tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với phiên trước, duy trì ở mức cao. Hiện mặt bằng giá đang dao động trong khoảng 92.300-93.500 đồng/kg. Cụ thể, giá tại Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai là 93.500 đồng/kg, trong khi tại Lâm Đồng là 92.300 đồng/kg./.

Giá gạo tại châu Á giảm do nhu cầu suy yếu Thị trường gạo châu Á tuần qua chịu áp lực giảm giá ở hầu hết các nước xuất khẩu lớn như Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, trong khi đó, lúa mỳ ghi nhận đà tăng giá ấn tượng.