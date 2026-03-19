Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tiến độ Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

Chiều 19/3, tiếp tục chương trình làm việc tại Đắk Lắk, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đoạn qua tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi nghe các chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các chủ đầu tư tận dụng giai đoạn mùa khô hiện nay để đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần.

Đặc biệt, Dự án thành phần 2 khắc phục các khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết để đẩy nhanh tiến độ và thông xe kỹ thuật trước 2/9/2026 và hoàn thành toàn bộ Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột vào cuối năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tập trung giải quyết các vấn đề còn lại để đưa toàn tuyến cao tốc vào sử dụng đúng kế hoạch đề ra; tiếp tục nghiên cứu, triển khai các trạm dừng nghỉ; sử dụng hệ thống giao thông thông minh… khai thác hiệu quả tuyến cao tốc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, vùng và đóng góp vào tăng trưởng chung của đất nước.

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất các phương án triển khai tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột-Tuy Hòa kết nối phía Tây với phía Đông tỉnh Đắk Lắk nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phát huy hiệu quả không gian mới của tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề xuất Trung ương tiếp tục triển khai “Dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông đoạn kết nối điểm cuối đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột với đường Đông Tây, tỉnh Đắk Lắk” nhằm khai thác hiệu quả tuyến cao tốc cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đồng tình với đề xuất của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời yêu cầu các Bộ, ngành liên quan phối hợp với tỉnh Đắk Lắk đề xuất cụ thể với Trung ương để xem xét, nghiên cứu hình thức triển khai phù hợp.

Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài hơn 117km, tổng mức đầu tư toàn tuyến hơn 21.935 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026.

Dự án được chia làm 3 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 dài hơn 31 km do Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa quản lý; Dự án thành phần 2 dài gần 37 km do Bộ Xây dựng thực hiện; Dự án thành phần 3 dài hơn 48 km do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản.

Đối với Dự án thành phần 3 đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025, tính đến giữa tháng 3/2026, giá trị thực hiện xây lắp đạt trên 94% khối lượng, hiện đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng; Đối với dự án thành phần 2, đến nay khối lượng thực hiện đạt khoảng 64%./.

Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột: Trục kết nối giao thương, động lực phát triển vùng Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột là trục kết nối không gian phát triển quan trọng của Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.