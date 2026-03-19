Pakistan tuyên bố tạm ngừng các cuộc tấn công Afghanistan

Ngày 18/3, Pakistan thông báo sẽ tạm ngừng các hoạt động quân sự với Afghanistan kể từ ngày 19/3 đến 23/3 nhân dịp lễ Eid al-Fitr.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết quyết định này được đưa ra theo đề xuất của các quốc gia Hồi giáo “anh em” là Saudi Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông nhấn mạnh đây là “cử chỉ thiện chí theo chuẩn mực Hồi giáo” nhưng cảnh báo: “Nếu xảy ra bất kỳ vụ tấn công nào qua biên giới, tấn công bằng máy bay không người lái hoặc khủng bố trong lãnh thổ Pakistan, các chiến dịch sẽ ngay lập tức được nối lại với cường độ cao hơn.”

Căng thẳng hai bên gia tăng sau vụ không kích gây tranh cãi tại thủ đô Kabul ngày 16/3.

Chính quyền Taliban tại Afghanistan cáo buộc Pakistan tấn công một trung tâm cai nghiện, khiến hàng trăm người thương vong. Phía Pakistan bác bỏ các cáo buộc, khẳng định mục tiêu là các cơ sở quân sự và kho đạn.

Giao tranh giữa hai quốc gia láng giềng bùng phát dữ dội trở lại từ cuối tháng 2, sau khi Afghanistan tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm đáp trả các đợt không kích của Pakistan.

Diễn biến này đã làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn do Qatar làm trung gian hồi tháng 10 năm ngoái, vốn được thiết lập sau các cuộc đụng độ khiến nhiều binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

Trước đó, Pakistan đã tuyên bố “chiến tranh công khai” với Afghanistan làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột.

Tình hình càng phức tạp khi khu vực vẫn là nơi hiện diện của các tổ chức cực đoan như al-Qaeda và IS, làm gia tăng nguy cơ bất ổn an ninh trên diện rộng./.

