Hôm nay Bộ trưởng Phan Văn Giang sang Trung Quốc dự Giao lưu quốc phòng

Theo chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10, sáng 19/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Trung Quốc dự các hoạt động giao lưu biên giới diễn ra tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Tại Trung Quốc, dự kiến các hoạt động chính Bộ trưởng Phan Văn Giang sẽ cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tham dự trong ngày 19/3 gồm: Lễ đón Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Đông Hưng; hai Bộ trưởng thăm đại đội Biên phòng Đông Hưng và trồng cây hữu nghị; Lễ khởi hành tuần tra, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ; tham quan Bia kỷ niệm đường mòn Hồ Chí Minh trên biển; thăm Khu thí điểm mở y học quốc tế Phòng Thành Cảng; đặt vòng hoa tưởng niệm Liệt sỹ Cách mạng Nhân dân Việt Nam-Trung Quốc; Lễ tiễn Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Đông Hưng.

Trong khuôn khổ Giao lưu lần này sẽ diễn ra hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa lực lượng hải quân hai nước.

Quân chủng Hải quân cử biên đội gồm 2 tàu 015 Trần Hưng Đạo và tàu 012 Lý Thái Tổ thuộc Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) tham gia tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp với Hải quân Trung Quốc.

Để tích cực chuẩn bị cho buổi lễ chính thức, hôm qua (18/3), Chỉ huy Biên đội tàu Hải quân Việt Nam và Trung Quốc đã phối hợp luyện tập nội dung đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước tham dự các hoạt động tại Lễ khởi hành.

Đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam và biên đội tàu 015, 012 đã luyện tập các nội dung và tích cực làm công tác chuẩn bị nhằm bảo đảm quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp trên biển diễn ra thành công.

Theo kế hoạch, sáng nay (19/3), Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân sẽ trực tiếp có mặt tại cảng Phòng Thành để tham quan tàu Hải quân hai nước; nghe chỉ huy hai biên đội báo cáo về công tác chuẩn bị và xin chỉ thị rời cảng thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Trước đó, ngày 18/3, Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã sang tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Giao lưu diễn ra tại Quảng Ninh (Việt Nam)./.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc sang Việt Nam dự giao lưu hữu nghị biên giới Sáng 18/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại Quảng Ninh, mở đầu Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 10.