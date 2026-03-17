Hàn Quốc: Tình trạng khan hiếm chip nhớ có thể kéo dài tới năm 2030

Tình trạng thiếu hụt chip nhớ trên toàn cầu có khả năng sẽ kéo dài thêm từ 4 đến 5 năm nữa do những hạn chế cố hữu trong năng lực sản xuất bán dẫn.

Đây là nhận định của ông Chey Tae-won, Chủ tịch SK Group-tập đoàn đa ngành hàng đầu Hàn Quốc.

Phát biểu bên lề sự kiện GTC của Nvidia tại San Jose (Mỹ), ông Chey Tae-won cho biết, mặc dù các doanh nghiệp đầu ngành như SK hynix đang nỗ lực mở rộng công suất, nhưng khó có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường cho đến khoảng năm 2030.

Tính trên toàn ngành, nguồn cung các tấm silicon (wafer) cơ bản để chế tạo chip hiện đang thấp hơn nhu cầu tới hơn 20%.

Hiện nay, ba "ông lớn" gồm SK hynix, Samsung Electronics và Micron Technology đang chi phối thị trường chip nhớ toàn cầu.

Trong những năm gần đây, cả ba tập đoàn này đã chuyển dịch trọng tâm sản xuất sang các loại bộ nhớ chuyên dụng (như HBM) phục vụ cho các bộ tăng tốc Trí tuệ Nhân tạo (AI) của Nvidia.

Sự dịch chuyển này vô hình trung dẫn đến tình trạng thiếu hụt sản lượng trầm trọng đối với các dòng chip nhớ truyền thống.

Đáng chú ý, thiếu hụt nguồn cung đang bắt đầu gây áp lực lên lợi nhuận của các doanh nghiệp, làm chệch hướng các kế hoạch kinh doanh và đẩy giá thành của hàng loạt sản phẩm tăng cao, từ máy tính xách tay, điện thoại thông minh đến ô tô và các trung tâm dữ liệu. Nhiều chuyên gia dự báo cuộc khủng hoảng này sẽ còn tồi tệ hơn trước khi có dấu hiệu cải thiện.

Ông Chey cho biết thêm, SK hynix đang chuẩn bị đưa ra các biện pháp nhằm góp phần ổn định giá cả. Ngoài ra, tập đoàn vẫn đang cân nhắc việc niêm yết chứng chỉ tiền gửi tại Mỹ (ADR) cho SK hynix-một động thái được xem là nhằm thu hẹp khoảng cách định giá với các đối thủ toàn cầu như Micron.

Việc các nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu Hàn Quốc thắt chặt mối quan hệ với các đối thủ công nghệ Mỹ như Nvidia và Groq cho thấy một sự tái định vị chiến lược trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, ưu tiên cho hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo bất chấp những rủi ro thiếu hụt nguồn cung trong các lĩnh vực dân dụng truyền thống./.

