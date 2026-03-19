Samsung dẫn đầu thị trường màn hình thương mại toàn cầu 17 năm liên tiếp

Samsung Electronics tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu thị trường màn hình thương mại toàn cầu trong suốt 17 năm liên tiếp, tính đến năm 2025, nhờ chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm và ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Theo dữ liệu từ Công ty nghiên cứu thị trường Omdia, Samsung chiếm 35,2% thị phần về số lượng đơn vị bán ra trong năm 2025 và đạt kỷ lục 2,5 triệu sản phẩm màn hình thương mại, chưa bao gồm các sản phẩm tivi.

Dòng sản phẩm của hãng bao gồm màn hình thông minh (smart signage) và giải pháp e-paper, phục vụ các môi trường bán lẻ, doanh nghiệp, giáo dục và khách sạn.

Trong thông cáo, hãng nhấn mạnh thành công bền vững này phản ánh chiến lược của Samsung tập trung vào các sản phẩm màn hình hiển thị thế hệ mới, kết hợp phần cứng màn hình tiên tiến với các giải pháp dựa trên điện toán đám mây và Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Năm nay, Samsung sẽ tiếp tục mở rộng thị phần với dòng Samsung Spatial Signage, cho phép hiển thị nội dung 3D trên màn hình dày chỉ 52mm, mang đến trải nghiệm thị giác sống động.

Công ty cũng vừa ra mắt Samsung Color E-Paper 13 inch, thiết kế siêu mỏng dày 17,9 mm, nặng 0,9kg./.

Kế hoạch đình công tại Samsung Electronics đe dọa chuỗi cung ứng chip toàn cầu Công nhân Tập đoàn Samsung Electronics dự kiến đình công trong 18 ngày, việc này có thể ảnh hưởng đến nửa sản lượng tại tổ hợp bán dẫn quy mô lớn của tập đoàn tại Pyeongtaek, phía Nam thủ đô Seoul.