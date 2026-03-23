Ấn Độ họp Ủy ban Nội các An ninh nhằm ứng phó tác động xung đột Tây Á

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 22/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Nội các an ninh (CCS) nhằm đánh giá tình hình toàn cầu và xem xét các biện pháp giảm thiểu tác động của xung đột tại Tây Á đối với Ấn Độ.

Cuộc họp có sự tham dự của các bộ trưởng chủ chốt như Quốc phòng, Nội vụ, Tài chính và Ngoại giao.

Thông cáo của Văn phòng Thủ tướng cho biết tại cuộc họp, Thư ký Nội các đã báo cáo chi tiết về các biện pháp đã và đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp, phân bón, an ninh lương thực, năng lượng, dầu khí, thương mại, vận tải biển, tài chính và chuỗi cung ứng.

Các đại biểu cũng thảo luận về tác động của xung đột trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với kinh tế toàn cầu cũng như đối với Ấn Độ, đồng thời đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp.

Chính phủ Ấn Độ cho biết đã tiến hành đánh giá khả năng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân, đặc biệt là an ninh lương thực và năng lượng.

Các biện pháp bảo đảm nguồn cung phân bón cho mùa vụ Kharif (Hè-Thu), duy trì dự trữ than cho các nhà máy điện và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu đối với các ngành công nghiệp trọng điểm cũng đã được xem xét.

Bên cạnh đó, các phương án mở rộng thị trường xuất khẩu mới nhằm thúc đẩy hàng hóa Ấn Độ cũng được đưa ra thảo luận.

Thủ tướng Modi chỉ đạo thành lập một nhóm các bộ trưởng và thứ trưởng nhằm triển khai cách tiếp cận “toàn chính phủ,” tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và với chính quyền các bang.

Ông nhấn mạnh cần nỗ lực tối đa để bảo vệ người dân trước các tác động của xung đột, đồng thời yêu cầu ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tích trữ hàng hóa thiết yếu.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Modi cũng chủ trì cuộc họp với các bộ trưởng liên quan để đánh giá tình hình ngành năng lượng, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Tây Á có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung dầu mỏ và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các cuộc họp diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, với nguy cơ tác động lan rộng tới kinh tế thế giới và chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ "phá hủy" các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ.

Đáp lại, Iran tuyên bố sẽ đóng cửa hoàn toàn tuyến đường vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới nếu các cơ sở năng lượng của nước này bị nhắm mục tiêu./.

Karnataka - Điểm đến mới cho doanh nghiệp Việt Nam tại Ấn Độ Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cam kết đồng hành, hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp trong suốt quá trình tìm hiểu và triển khai đầu tư tại bang Karnataka nói riêng và thị trường Ấn Độ nói chung.