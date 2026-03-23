Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển - một hệ sinh thái có giá trị sinh học, kinh tế và xã hội đặc biệt quan trọng.

Ngày 22/3/2026, tại xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thủy tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN.

Đây là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng, đồng thời là khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam, nơi có mức độ đa dạng sinh học cao với hàng trăm loài chim nước, trong đó có nhiều loài quý hiếm, nguy cấp và có giá trị bảo tồn toàn cầu.

Việc được công nhận là Vườn di sản ASEAN mở ra tiềm năng phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị tự nhiên./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Vườn Quốc gia Xuân Thủy #Vườn di sản ASEAN #Hệ sinh thái Ninh Bình
500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 đại biểu, tổng số người ứng cử là 863 người. Số đại biểu trúng cử là 500 người.

