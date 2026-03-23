Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Vườn di sản ASEAN

Vườn Quốc gia Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển - một hệ sinh thái có giá trị sinh học, kinh tế và xã hội đặc biệt quan trọng.

Ngày 22/3/2026, tại xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thủy tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN.

Vườn Quốc gia Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển - một hệ sinh thái có giá trị sinh học, kinh tế và xã hội đặc biệt quan trọng.

Đây là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng, đồng thời là khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam, nơi có mức độ đa dạng sinh học cao với hàng trăm loài chim nước, trong đó có nhiều loài quý hiếm, nguy cấp và có giá trị bảo tồn toàn cầu.

Việc được công nhận là Vườn di sản ASEAN mở ra tiềm năng phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị tự nhiên./.

Vườn Quốc gia Xuân Thủy: Từ khu Ramsar đầu tiên đến Công viên Di sản ASEAN Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Ninh Bình) rộng hơn 7.000ha, là vùng đất ngập nước cửa sông ven biển tiêu biểu với địa hình tự nhiên được kiến tạo theo quy luật bồi tụ và xói lở của vùng cửa sông châu thổ Bắc Bộ.