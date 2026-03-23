10 nhóm công nghệ chiến lược ưu tiên của Hà Nội giai đoạn 2026-2035

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 Danh mục công nghệ chiến lược ưu tiên của thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2035.
Theo đó, danh mục công nghệ chiến lược được Hà Nội ưu tiên phát triển từ nay đến 2035 gồm 10 nhóm là: Công nghệ về trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường; công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn; công nghệ Blockchain; công nghệ mạng di động thế hệ sau (5G/6G); công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ chip bán dẫn; công nghệ y - sinh học tiên tiến; công nghệ năng lượng, vật liệu tiên tiến; an ninh mạng; công nghệ hàng không, vũ trụ.