Kinh tế không ngừng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao

Quy mô GDP của Việt Nam không ngừng được mở rộng, năm 2025 đạt hơn 514 tỷ USD, trở thành một trong 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, xếp thứ 4 khu vực ASEAN.

Sau 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn về phát triển kinh tế-xã hội.

GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Việt Nam duy trì 10 năm xuất siêu liên tiếp (năm 2025 xuất siêu trên 21 tỷ USD). Đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Xếp hạng chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 37 bậc (từ vị trí 83 năm 2020 lên thứ 46 năm 2025). Chỉ số phát triển con người ngày càng được cải thiện rõ rệt, đạt 0,766 điểm, cao hơn nhiều so với các nước có cùng mức thu nhập./.