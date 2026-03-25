Hàn Quốc xác nhận nhập khẩu dầu từ Nga không vấp phải lệnh trừng phạt của Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc cho hay đã được phía Mỹ xác nhận rằng việc nước này nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga sẽ không dẫn đến các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Hàn Quốc đang nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng, khi cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột ở khu vực Trung Đông có dấu hiệu kéo dài.



Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25/3, ông Yang Gi Wook, một quan chức của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho hay nước này đã tiến hành tham vấn riêng với phía Mỹ liên quan đến vấn đề trên và đã nhận được phản hồi rằng việc nhập khẩu dầu của Nga sẽ không bị áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp từ Mỹ.



Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp lọc hóa dầu Hàn Quốc. Trước đó, dù Mỹ đã tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt từ ngày 12/3, cho phép giao dịch các lô dầu của Nga đang được lưu trữ ngoài khơi, nhưng các công ty Hàn Quốc vẫn dè dặt vì lo ngại rủi ro do thanh toán và khả năng bị áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp.



Thông tin cho biết thêm phía Mỹ cũng xác nhận việc thanh toán không nhất thiết phải sử dụng đồng USD, mà có thể thực hiện bằng các đồng tiền khác như nhân dân tệ, đồng ruble của Nga hoặc đồng dirham của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). Điều này giúp giảm đáng kể rủi ro tài chính và mở rộng dư địa giao dịch trong bối cảnh hệ thống thanh toán quốc tế trải qua nhiều biến động.



Diễn biến nói trên diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu áp lực từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Đáng chú ý, tập đoàn năng lượng quốc gia QatarEnergy (Qatar) được cho là đang cân nhắc tuyên bố “bất khả kháng” đối với các hợp đồng cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) dài hạn với nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc./.

