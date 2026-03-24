Thông báo của Tổng thống Trump "tiếp sức" cho chứng khoán châu Á

Trong phiên giao dịch chiều 24/3, sắc xanh chi phối thị trường chứng khoán châu Á, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo tạm hoãn các đợt tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran.

Động thái này cùng với tuyên bố của ông về những cuộc đối thoại "rất tốt" với phía Tehran, đã giải tỏa đáng kể tâm lý lo ngại của giới đầu tư. Tuy nhiên, đà tăng trưởng của thị trường phần nào bị kìm hãm khi Iran bác bỏ thông tin đàm phán, khiến giá dầu thế giới đảo chiều tăng trở lại.

Tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 736,79 điểm (1,43%) và chốt phiên ở mức 52.252,28 điểm. Đầu phiên, chỉ số Nikkei thậm chí đã vọt tăng hơn 1.100 điểm khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm xuống dưới 90 USD/thùng trong phiên trước tại Mỹ. Tuy nhiên, mức tăng đã bị thu hẹp do những lo ngại về việc xung đột tại khu vực có thể kéo dài.

Chuyên gia chiến lược thị trường Masahiro Ichikawa từ Công ty quản lý tài sản Sumitomo Mitsui DS nhận định tâm lý né tránh rủi ro có xu hướng chiếm ưu thế trước các tin tức tiêu cực, trong bối cảnh phía Iran phủ nhận việc đàm phán với Mỹ.

Nhà đầu tư theo dõi bảng chỉ số chứng khoán tại Giang Tô, Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, thị trường chứng khoán cũng ghi nhận sự phục hồi đáng kể, với chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 1,78% lên mức 3.881,28 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 2,4% lên 24.959,34 điểm.

Cùng đà tăng, tại Hàn Quốc khi chỉ số KOSPI đóng cửa tăng 148,18 điểm (2,74%) lên 5.553,92 điểm. Đây là đà phục hồi mạnh mẽ sau đợt lao dốc hơn 6% trong phiên 23/3 do căng thẳng Trung Đông leo thang.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò bệ đỡ chính cho đà tăng, với giá cổ phiếu của tập đoàn công nghệ Samsung Electronics tăng 1,44%, của hãng sản xuất chip SK Hynix tăng 5,68%, trong khi cổ phiếu của hãng sản xuất pin LG Energy Solution tăng vọt 10,25%.

Trên thị trường ngoại hối, đồng won Hàn Quốc cũng mạnh lên đáng kể so với đồng USD, giao dịch ở mức 1.495,2 won/USD. Đồng thời, giá trái phiếu chính phủ tăng mạnh khiến lợi suất kỳ hạn 3 năm và 5 năm lần lượt giảm sâu, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào việc căng thẳng có thể sớm chấm dứt.

Dự báo về diễn biến thị trường trong thời gian tới, chuyên gia Stephen Innes tại công ty quản lý tài sản SPI Asset Management cảnh báo rằng mặc dù các tuyên bố chính trị có thể làm hạ nhiệt thị trường trong ngắn hạn, nhưng những đứt gãy về hành lang vận tải biển, năng lực lọc dầu và chi phí bảo hiểm hàng hải không thể được khắc phục ngay lập tức.

Trong trung hạn, thị trường vẫn sẽ đối mặt với tình trạng nguồn cung dầu thô bị hạn chế. Hiện tại, giá dầu Brent đã phục hồi lên trên 102 USD/thùng và WTI đạt mức hơn 91 USD/thùng do các nhà đầu tư vẫn hoài nghi về khả năng đạt được đột phá trong đàm phán.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/3, chỉ số VN - Index tăng 23,60 điểm (1,48%) lên 1.614,77 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 6,27 điểm (2,64%) lên 243,81 điểm./.

