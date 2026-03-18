Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục tăng điểm phiên chiều 18/3

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 18/3, nối tiếp đà đi lên từ thị trường Mỹ.

Sau những ngày lo ngại vì xung đột tại Trung Đông, tâm lý nhà đầu tư phần nào được cải thiện khi giá dầu thô giảm mạnh, giúp giảm bớt áp lực lạm phát.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 2,9% lên 55.239,40 điểm. Chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,6% lên 26.025,42 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,3% lên 4.062,98 điểm.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng hơn 5% nhờ đà đi lên của các công ty sản xuất chip như Samsung và SK hynix. Sydney, Singapore và nhiều thị trường khác cũng duy trì sắc xanh.

Chuyên gia Stephen Innes từ SPI Asset Management cho rằng nhà đầu tư đang tạm thời bỏ qua căng thẳng địa chính trị để tập trung vào tín hiệu tích cực từ thị trường Mỹ và nhóm công nghệ lớn như Apple và Amazon.

Tuy nhiên, chuyên gia Fawad Razaqzada tại Forex.com lại cảnh báo sự lạc quan này có thể không kéo dài nếu xung đột tiếp diễn và lan rộng.

Hiện tại, thị trường cũng theo dõi sát sao cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với dự kiến giữ nguyên lãi suất, đồng thời chờ các dự báo mới về chính sách trong thời gian tới trong bối cảnh giá năng lượng còn biến động.

Tại Việt Nam chốt phiên 18/3, chỉ số VN-Index tăng 3,54 điểm (0,21%) lên 1.713,83 điểm, HNX-Index tăng 0,92 điểm (0,37%) lên 247,78 điểm./.

