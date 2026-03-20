Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 20/3, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông cùng những gián đoạn trong nguồn cung năng lượng tiếp tục khiến các nhà đầu tư lo ngại.

Khép lại phiên này, chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Australia giảm 0,82% xuống mức 8.428,4 điểm

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong giảm 0,89% xuống 25.274,40 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải để mất 1,24% xuống 3.957,05 điểm.

Thị trường Hàn Quốc là ngoại lệ hiếm hoi khi chỉ số Kospi tăng 0,31% lên 5.781,2 điểm. Phiên này, thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Tình hình tại Trung Đông đã trở nên trầm trọng hơn sau khi Iran tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào nhà máy khí đốt lớn nhất thế giới tại Qatar vào ngày 19/3 nhằm trả đũa các hoạt động quân sự của Israel nhằm vào mỏ khí Nam Pars. Hoạt động này gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho nguồn cung năng lượng trong vài năm tới.

Ông Saad al-Kaabi, Giám đốc điều hành của QatarEnergy cho biết các hoạt động quân sự của Iran đã xóa sổ 17% khả năng xuất khẩu khí hóa lỏng (LNG) của Qatar trong khoảng thời gian từ 3-5 năm.

Các hoạt động quân sự "ăn miếng trả miếng" vào cơ sở hạ tầng dầu khí then chốt khắp Trung Đông đã đẩy giá năng lượng tăng vọt, khiến tâm lý lo ngại về triển vọng kinh tế bao trùm các sàn giao dịch.

Theo tờ Wall Street Journal dẫn lời giới chức Saudi Arabia, quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới này dự báo giá dầu có thể vượt ngưỡng 180 USD/thùng nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài đến cuối tháng 4/2026.

Nhằm xoa dịu những lo ngại của thị trường, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông sẽ không triển khai lực lượng bộ binh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố Israel sẽ kiềm chế, không lặp lại các hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở năng lượng của Iran.

Cùng với đó, các quốc gia đồng minh của Mỹ bao gồm Vương quốc Anh, Canada, Pháp, Đức và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung bày tỏ sự sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực đảm bảo hành lang an toàn qua eo biển Hormuz.

Đà giảm của các thị trường trong khu vực cũng lan sang thị trường Việt Nam. Khép lại phiên này, chỉ số VN-Index giảm 51,32 điểm, hay 3,02%, xuống 1.647,81 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 2,27 điểm, hay 0,92%, xuống 243,46 điểm./.

