IMF cảnh báo nợ công toàn cầu tăng cao và áp lực tài chính gia tăng

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 15/4 cảnh báo nợ công toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục, tạo áp lực lớn lên chính sách tài khóa và làm suy yếu khả năng đối phó của các quốc gia trước các khủng hoảng trong tương lai.

Theo “Báo cáo tài khóa” vừa được công bố, nợ công toàn cầu ghi nhận mức gần 94% GDP trong năm 2025 và nếu xu hướng này tiếp tục, nợ có thể vượt 100% GDP vào năm 2029, mức cao chưa từng thấy kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi xung đột Trung Đông bùng phát, làm tăng chi phí năng lượng, giá thực phẩm và các khoản chi cho quốc phòng, đồng thời làm giảm hoạt động kinh tế. Trong kịch bản xấu hơn, nợ rủi ro toàn cầu có thể vượt 117% GDP.

IMF nhấn mạnh, xu hướng tăng nợ chủ yếu xuất phát từ hai nền kinh tế lớn là Mỹ và Trung Quốc. Mỹ dự báo nợ công tăng từ mức gần 124% GDP năm 2025 lên hơn 142% GDP vào năm 2031, trong khi Trung Quốc dự báo nợ tăng từ 99% GDP năm 2025 lên gần 127% GDP năm 2031, phần lớn do thâm hụt ngân sách ở mức cao. IMF cảnh báo rằng nợ cao và thâm hụt kéo dài sẽ thu hẹp “bộ đệm tài chính” của các quốc gia, khiến họ khó phản ứng khi có cú sốc kinh tế mới.

Bà Era Dabla-Norris, Phó Giám đốc Ban Tài chính IMF, cho biết các chính phủ đang phải tung ra các gói hỗ trợ kinh tế cho doanh nghiệp và người dân để ứng phó với xung đột và suy giảm kinh tế, nhưng nếu các biện pháp này trở thành thói quen, các quốc gia sẽ không còn dư địa tài chính khi xảy ra khủng hoảng tiếp theo, giống như tình trạng sau đại dịch COVID-19. IMF kêu gọi các nước, đặc biệt là Trung Quốc, thực hiện các cải cách về thuế, lương hưu và y tế để đưa nợ về mức bền vững.

Bên cạnh đó, IMF ghi nhận những tiến bộ tích cực ở một số nước châu Âu như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hy Lạp, nơi nợ công đã giảm đáng kể so với 10-15 năm trước.

Báo cáo cũng cho rằng mặc dù nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng thuận lợi trước khi chiến tranh Trung Đông bùng phát, hầu hết các quốc gia vẫn chưa có tiến triển đáng kể trong việc giảm nợ công, làm suy yếu các “bộ đệm," ý nói nguồn lực tài chính dự trữ tài chính để đối phó với các khủng hoảng trong tương lai./.

