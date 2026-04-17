IMF khôi phục quan hệ với Venezuela, mở đường hỗ trợ tài chính

Ngày 16/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ra tuyên bố cho biết sẽ khôi phục các mối quan hệ với Venezuela, vốn bị đình chỉ từ năm 2019.

Tuyên bố nêu rõ: “Theo quan điểm của các thành viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế đại diện cho đa số quyền biểu quyết tại IMF, và phù hợp với thông lệ lâu đời, Giám đốc điều hành Kristalina Georgieva hôm nay (16/4) tuyên bố IMF hiện đang hợp tác với Chính phủ Venezuela dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez.”

Việc công nhận chính phủ của bà Rodriguez mở đường cho việc IMF bắt đầu thu thập dữ liệu kinh tế chính thức và có khả năng cung cấp hỗ trợ tài chính cho Venezuela nếu nước này yêu cầu.

Sau IMF, Ngân hàng Thế giới dự kiến cũng sẽ khôi phục quan hệ với Venezuela, mở ra các nguồn tín dụng mới cho quốc gia đang gặp khó khăn về kinh tế này.

Các động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục xây dựng quan hệ với quốc gia Mỹ Latinh giàu dầu mỏ này.

Ngày 14/4, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ngân hàng Trung ương Venezuela, hai tuần sau khi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, người lên nắm quyền sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự hồi tháng Một.

Quan hệ giữa Washington và Caracas đã ấm lên khi bà Rodriguez đồng ý với yêu cầu mở cửa ngành năng lượng Venezuela cho các công ty Mỹ./.

Venezuela mở rộng hợp tác dầu khí với doanh nghiệp Mỹ Venezuela có đầy đủ cơ sở pháp lý để đảm bảo an toàn cho các khoản đầu tư và triển vọng phát triển lâu dài, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.