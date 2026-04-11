Các chuyến bay quốc tế dần được nối lại tại Venezuela

Hoạt động hàng không quốc tế tại Venezuela đang từng bước được khôi phục, khi nhiều hãng bay lớn nối lại các đường bay sau thời gian dài gián đoạn do bất ổn chính trị và lo ngại về an ninh.

Đáng chú ý, hãng hàng không Iberia đã chính thức khôi phục đường bay thẳng giữa Madrid và Caracas từ ngày 10/4, sau hơn bốn tháng tạm ngừng kể từ cuối tháng 11/2025. Hiện hãng khai thác bốn chuyến mỗi tuần, thấp hơn một chuyến so với trước khi đình chỉ hoạt động.

Việc nối lại đường bay này được xem là bước đi quan trọng nhằm tái lập kết nối hàng không giữa Venezuela và châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang tìm cách cải thiện quan hệ quốc tế và thu hút đầu tư.

Ngoài Iberia, các hãng khác như Air Europa và Plus Ultra cũng đã lần lượt khôi phục hoặc lên kế hoạch tăng tần suất bay trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, hãng American Airlines cũng thông báo dự kiến nối lại các chuyến bay giữa Miami và Caracas từ cuối tháng 4/2026, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn sáu năm có lại đường bay trực tiếp giữa Venezuela và Mỹ.

Việc dần khôi phục các chuyến bay quốc tế cho thấy dấu hiệu “bình thường hóa thận trọng” trong lĩnh vực hàng không của Venezuela. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn phụ thuộc nhiều vào tình hình chính trị và các điều kiện an ninh.

Dù vậy, việc tái lập các tuyến bay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao thương, du lịch và kết nối cộng đồng người Venezuela ở nước ngoài, đồng thời góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của quốc gia này./.

Mỹ khôi phục đường bay trực tiếp đến Venezuela sau 6 năm Bộ Giao thông Mỹ ngày 4/3 đã phê chuẩn đề nghị của hãng American Airlines mở lại các chuyến bay từ Miami đến hai thành phố Caracas và Maracaibo của quốc gia Nam Mỹ này.