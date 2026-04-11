Thế giới

Châu Mỹ

Venezuela thông qua luật khai khoáng mới thu hút đầu tư nước ngoài

Luật mới cho phép các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nhà nước và các tập đoàn nước ngoài tham gia khai thác vàng cùng các khoáng sản chiến lược thông qua các hợp đồng nhượng quyền dài hạn.

Diệu Hương
Một phiên họp Quốc hội Venezuela. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 10/4, Quốc hội Venezuela đã thông qua Luật Khai khoáng mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chính sách quản lý tài nguyên khi lần đầu tiên mở rộng đáng kể sự tham gia của khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, luật mới, gồm 131 điều, cho phép các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nhà nước và các tập đoàn nước ngoài tham gia khai thác vàng cùng các khoáng sản chiến lược thông qua các hợp đồng nhượng quyền dài hạn. Thời hạn khai thác có thể lên tới 30 năm và được gia hạn thêm hai lần, mỗi lần 10 năm.

Dù mở cửa cho đầu tư, nhà nước Venezuela vẫn giữ quyền sở hữu đối với các mỏ khoáng sản. Luật cũng thiết lập cơ chế trọng tài nhằm giải quyết tranh chấp, đồng thời áp dụng các mức thuế và tiền bản quyền đối với hoạt động khai thác, nhằm đảm bảo nguồn thu cho ngân sách quốc gia.

Đạo luật này thay thế hệ thống pháp lý trước đó có từ năm 1999, vốn đặt nặng vai trò kiểm soát của nhà nước đối với tài nguyên. Việc cải cách được xem là một phần trong nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tế, trong bối cảnh Venezuela đang tìm cách thu hút dòng vốn quốc tế sau nhiều năm suy thoái và phụ thuộc vào dầu mỏ.

Chính phủ cho rằng khung pháp lý mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, đặc biệt trong các khu vực giàu tài nguyên như vành đai khai khoáng Orinoco, ở miền nam Venezuela, với diện tích hơn 111.000km2. Khu vực này giàu vàng, kim cương, coltan và bauxite.

Giá trị tiềm năng khoáng sản ước tính khoảng 2.000 tỷ USD. Venezuela được cho là sở hữu một trong những trữ lượng vàng và kim cương lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, giới quan sát cũng cảnh báo về những thách thức liên quan đến quản lý môi trường, kiểm soát khai thác trái phép và đảm bảo minh bạch trong phân bổ lợi ích từ tài nguyên./.

(TTXVN/Vietnam+)
